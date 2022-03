Das Repair-Café in der SoKoLa.de in Langenholthausen startet wieder.

Nachhaltigkeit Balve: Repair-Café in der Sokola.de startet in neue Saison

Langenholthausen. Das Repair-Café erweckt alte Geräte wieder zu neuem Leben. In der Sokola.de in Langenholthausen wurde am Samstag die neue Saison eröffnet.

Das Repair-Café in der Sokola.de in Langenholthausen startet in die neue Saison. Vom Duft von Waffeln und Kaffee angelockt zog es am Samstag wieder viele Menschen nach Langenholthausen.

Dort hatte jeder die Chance, alte Geräte wieder zu neuem Leben zu erwecken. Mehrere Mechaniker versuchten direkt vor Ort ihr Bestes, um alte Geräte wieder zum Laufen zu bringen. Für die reparaturbedürftigen Geräte muss am Eingang ein Formular ausgefüllt werden. Grund: Nicht alles kann in der Zeit vor Ort repariert werden. +++ Lesen Sie auch: Repair-Café: Super Neustart in Langenholthausens Sokola.de +++

Repair-Café: auch Handys können für Reparatur und Verkauf abgegeben werden

Draußen vor der Tür kann man auch Handys abgeben, die repariert und verkauft werden. Der Erlös, so heißt es, kommt mehreren Projekten zu gute. Im Mai darf das Team rund um Sabine Biehs-Romann einen Neuzugang vermelden. „Wir bekommen Unterstützung durch einen Spezialisten für Nähmaschinen“, erzählte Biehs-Romann beim Besuch des Cafés.

