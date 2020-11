Langenholthausen. Das Repair-Café in der Sokolade in Langenholthausen öffnet und viele Menschen bringen defekte Geräte vorbei. Viele Geräte können repariert werden.

Der Duft von Waffeln und Kaffee lockt. Bei schönstem Herbstwetter hat das Repair-Café wie üblich am letzten Samstagnachmittag des Monats in und an der Sokolade in Langenholthausen geöffnet. „Wahrscheinlich zum letzten Mal in diesem Jahr“, befürchtet Sabine Biehs-Romann, Mitorganisatorin vom Verein „Hönnetal im Wandel“. Für November sei wegen der neuen Corona-Regelungen schon abgesagt. „Weiter können wir noch nicht planen“, stellt sie fest.

Nicht alles wird sofort repariert

Allen Widrigkeiten zum Trotz herrscht gute Laune. Auch die Besucher sind gut drauf und tragen sich bei Wolfgang Biehs ohne zu murren in die Corona-Nachverfolgungsliste ein. Für die mitgebrachten, reparaturbedürftigen Geräte muss ein Formular ausgefüllt werden, denn nicht alles kann auf der Stelle repariert werden.

In die Werkstatt kommt zum Schutz der Reparateure niemand hinein. Die Geräte werden am Empfang abgegeben oder abgeholt.

Waffeln und Kaffee werden im Freien serviert. Nur zum Essen und Trinken kommt der Nasen- und Mundschutz runter. Doch alles wird gern angenommen. Die Damen vom Café – Petra Bültmann-Steffin, Elisabeth Riemer, Michaela Hill und Adriana Villagrasa – haben alle Hände voll zu tun. „Es läuft wie immer“, so Anne Hermanns vom Verein „Hönnetal im Wandel“, in dessen Regie das Reparatur-Café läuft.

Ottmar Hermanns ist auf dem Hof mit dem Verkauf von Apfelsaft aus Balver Äpfeln voll beschäftigt. Innerhalb von fünf Minuten gehen vier Kanister weg. Für den goldenen Saft sind Berthold Streiter und Erika Scholz extra vorbei gekommen. Sie sind überzeugt: „Der schmeckt.“ Ottmar Hermanns: „Ein Vorrat von 135 Kanistern ist noch da.“

Defekte Küchenmaschine

Wolfgang Biehs kümmert sich inzwischen um Hubertus und Matthias Wycik. Vater und Sohn sind mit einer defekten Küchenmaschine gekommen. „Vielleicht kommt sie nochmal ans Laufen“, so Vater Wycik.

Britta Pieper hat gleich zwei alte Koffer-Nähmaschinen ihrer Mutter auf den Hof geschleppt: „Schön, dass es so etwas wie das Repair-Café gibt, vielleicht kommen die alten Maschinen ja wieder in Gang“, hofft sie. Die Maschinen muss sie da lassen.

Firas Alobaidi, Spezialist für Nähmaschinen, aus dem Irak nach Deutschland gekommen, ist nicht da. Er ist verreist. Eine neue Nähmaschinenspezialistin war ebenfalls verhindert. So bleibt Britta Pieper nichts anderes übrig, als abzuwarten.

Gabriele Prior hat eine alte mit Ketten und Gewichten aufziehbare mechanische Uhr vorbeigebracht: „Die ist schon vor 40 Jahren stehen geblieben.“ Sie hofft nun auf Wiederbelebungsmaßnahmen durch einen der fachkundigen Reparateure.

Sieben Mechaniker sind dabei

„Wenn alle da sind, haben wir sieben Mechaniker“, so Ottmar Hermanns. Am Samstag sind Georg Ploegert, Detlef Jenschke, Antonio Villagrasa und Gerald Düllberg vor Ort. Alle sind Technikallrounder mit Schwerpunkt Elektronik und Elektrik. „Es gibt fast nichts, was unsere Techniker nicht reparieren können“, sagt Ottmar Hermanns, „das bedeutet Nachhaltigkeit.“

Dann wird ein ganz besonderes Stück alter Technik auf den Hof gebracht. Agnes Wortmann hat eine museale Gastronomiekaffeemaschine mit Porzellanaufsatz von Melitta dabei, die seit Jahrzehnten ihren Dienst getan hat. Jetzt ist das gute Stück in den Streik getreten. „Heute wird die nicht mehr fertig“, so Wolfgang Biehs, „aber sie werden angerufen“. Er füllt den Reparaturschein aus.

Hier reparieren Ehrenamtler Das Reparatur-Café wird vom Verein „Hönnetal im Wandel“ organisiert. Mit dem Gedanken an Nachhaltigkeit reparieren Ehrenamtler „kaputte“ Sachen. Es gibt fachkundige Beratung, nette Begegnungen, leckeren Fairtrade-Kaffee und frisch gebackene Waffeln. Nun, nach der Ernte, verkauft der Verein frisch gepressten Apfelsaft von Balver Äpfeln, auch im Fünf-Liter-Kanister.

„Der Umzug von Garbeck nach Langenholthausen in die Sokolade hat uns nicht geschadet“, meint Sabine Biehs-Romann. „Es kommen viele neue Leute auch aus Neuenrade, Hemer und Menden.“ Doch einen Wermutstropfen gibt es auch: „Die Tauschbörse gibt es nicht mehr. Hier gibt es keinen Lagerplatz für all die Dinge“, bedauert sie. „Nun haben wir alle Sachen an ein Sozialkaufhaus in Hagen abgegeben.“

Die Spendendose auf dem Tisch klappert schon. Denn repariert wird gegen eine freiwillige Spende.