Balve: Sparkasse beschenkt Bürgerstiftung

Balve Ein heimisches Kreditinstitut unterstützt so den „Bürgerpreis Balve“. Wie sich Vereine und Institutionen dafür bewerben können.

Auf die stolze Summe von 750 Euro brachten es das Team rund um Sparkassenbereichsleiter Marcel Kretschmann bei ihrer Apfelpunsch- und Kakao-Hütte auf dem diesjährigen Balver Weihnachtsmarkt. Geld, das die heimische Sparkasse nun der Balver Bürgerstiftung übergeben hat. Was damit passieren soll.

Rund 60 Liter brachten die Sparkassenmitarbeiter an die Gäste des Balver Marktes. „Ich habe mich mit meinem Team dann dazu entschlossen, das erwirtschaftete Geld an die Balver Bürgerstiftung zu spenden. Wir haben das Geld auf einer Balver Veranstaltung erwirtschaftet und möchten, dass dieses Geld auch in Balve bleibt und für einen guten Zweck aller eingesetzt wird“, sagt Sparkassenbereichsleiter Marcel Kretschmann.

Ehrenamtliches Engagement in Balve stärken

Leicht hat er es sich mit der Auswahl allerdings nicht gemacht. „Wir hätten das Geld ja auch an einen Balver Verein spenden können. Aber da mussten wir halt abwägen, wer es bekommt und wir haben uns dazu entschlossen, es an die Bürgerstiftung zu geben, welche mit ihrem neu ausgelobten Bürgerpreis ermöglicht, dass sich mehrere Institutionen oder Vereine bei ihnen bewerben können, um das Geld zu bekommen.“ Das sei nur fair, da jeder Bewerber so dieselbe Chance auf finanzielle Unterstützung habe.

Die Auszeichnung mit dem neuen Bürgerpreis ist eine Anerkennung und Belohnung zugleich, für beispielhafte Initiativen, Projekte und Vereine Wolfram Schmitz

Die Balver Bürgerstiftung möchte mit dem „Bürgerpreis Balve“ ehrenamtliches Engagement in der Hönnestadt gemäß ihrer Stiftungssatzung belohnen. „Die Auszeichnung mit dem neuen Bürgerpreis ist eine Anerkennung und Belohnung zugleich, für beispielhafte Initiativen, Projekte und Vereine“, erklärt Vereinsvorsitzender Wolfram Schmitz. „Bewerben können sich alle ehrenamtlichen Initiativen, Projekte und Vereine, aber auch Privatpersonen. Wir von der Stiftung stellen das Preisgeld von 10.000 Euro zur Verfügung, welches an einen oder mehrere Gewinner verliehen wird“, ergänzt Vereinsvize Michael Bathe. Bisher habe man schon sieben Bewerbungen erhalten und hofft, dass bis zum Ende des Jahres noch ein paar dazukommen. „Im Januar setzt sich dann eine Jury zusammen und entscheidet, wer das Geld erhält “, erklärt Bathe weiter. Für den Wettbewerb können Projekte eingereicht werden, die im Besonderen dazu geeignet sind, das Vereinsleben und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Stadt zu stärken, das Ehrenamt und Engagement zu würdigen, die Mitverantwortung und Eigeninitiative für die Gestaltung des Gemeinwesens in Balve zu steigern. Wichtig dabei: Es werden ausschließlich Projekte bedacht, die im Balver Stadtgebiet durchgeführt werden.

