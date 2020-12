Balve. Balve sucht die schönsten Weihnachtsbäume. Die Werbegemeinschaft macht einen Wettbewerb daraus.

Die Balver Werbegemeinschaft arbeitet daran, die Adventszeit in der Innenstadt möglichst im gewohnten Rahmen zu gestalten. Dabei wissen der Vorsitzende Daniel Pütz und seine Vorstandskollegen, dass sie den Corona-Schutzmaßnahmen Tribut zollen müssen. So wird in diesem Jahr nicht die schönste Hütte auf dem Balver Weihnachtsmarkt gekürt, sondern der schönstgeschmückte Weihnachtsbaum an der Hauptstraße.

Balve kürt schönsten Christbaum: Die Werbegemeinschaft hat je einen Gutschein im Wert von 150, 100 und 50 Euro für die drei Bestplatzierten ausgelobt. Foto: Daniel Pütz / Werbegemeinschaft Balve

Die Werbegemeinschaft stellt Teilnahmezettel als ausdruckbare PDF im Netz bereit: https://balwer.de/pdf/Weihnachtsbaumschmuck.pdf.

Daniel Pütz erklärt die Regeln: „Teilnahmezettel ausdrucken/ausschneiden, Schmuck basteln, Baum aussuchen, schmücken, Zettel reinhängen, gewinnen.“

Preisübergabe am 19. Dezember

Am Samstag, 12. Dezember, ab 13 Uhr darf in Gruppen von maximal fünf Mann aus zwei verschiedenen Haushalten geschmückt werden. Daniel Pütz betont: „Die Corona-Regeln sind natürlich zu beachten.“

Der Hauptgewinn ist ein Balver Gutschein im Wert von 150 Euro, für den Zweitplatzierten gibt es einen 100-Euro-Gutschein, Platz drei wird mit einem 50-Euro-Gutschein bedacht. „Ein Spaß für die ganze Familie!“, meint Daniel Pütz.

Der schönste Baum wird per Online-Voting auf Facebook gekürt. Die Preisübergabe findet am Samstag, 19. Dezember, statt. Die Gewinner werden telefonisch oder per E-Mail informiert.