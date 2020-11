Balve: Täter stehlen Lautsprecher und Schlagzeug aus Halle

Hinweise zum Einbruch in die Hönnetalhalle Beckum bitte an die Polizei.

Beckum. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ist in die Hönnetalhalle in Beckum eingebrochen worden. Lautsprecher und Schlagzeug wurden gestohlen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in die Hönnetalhalle Beckum eingebrochen – bereits zum zweiten Mal, wie 1. Vorsitzender der Schützenbruderschaft Beckum , Markus Baumeister, am Sonntag mitteilt. Der erste Einbruch sei auch in diesem Jahr geschehen.

Unbekannte hatten die Eingangstür aus Holz mit einem Knippeisen aufgebrochen und sich so Zugang zur Halle verschafft. Es gebe aber keine weiteren Einbruchsspuren. Die Einbrecher entwendeten zwei Lautsprecher mit Kabeln und ein Schlagzeug des Musikvereins, welcher in der Halle probt. Der Wert der gestohlenen Gegenstände liegt bei etwa 2500 Euro. Der entstandene Sachschaden an der Tür beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Zeugen bitte bei Polizei oder Schützenbruderschaft melden

Wenn jemand etwas gesehen oder bemerkt hat, soll sich dieser bitte bei der Polizei melden oder bei einem Mitglied des Vorstands der Schützenbruderschaft.