Balve: Trainerin Bianca Lopatenko will Hunger bekämpfen

Bianca Lopatenko hat die Kraft der zwei Herzen: So viel steht fest. Die 28-Jährige arbeitet bei der AOK in Altena. Außerdem ist sie in Balve bekannt als Fitnesstrainerin. Damit nicht genug. Bereits in der Vergangenheit hat sie sich für die gute Sache eingesetzt. Jetzt sammelt Bianca Lopatenko erneut Geld für Menschen in Not, für Menschen in Südafrika. Dahinter steckt eine ganz besondere Geschichte. Bianca Lopatenko erzählt sie selbst. Die WP gibt sie gekürzt wieder.

Benefiz-Projekt für Südafrika. Foto: Bianca Lopatenko / WP

„Im Jahr 2018 war ich das erste Mal in Südafrika und habe unfassbar viele positive Erfahrungen sammeln dürfen. Ein kleines Dorf hat es mir auf meiner Reise besonders angetan: Lategansvlei in der kleinen Karoo. Hier traf ich die wohl herzlichsten und selbstlosesten Menschen, die mir bisher begegnet sind. Ich lernte in Lategansvlei viel über das ,wirkliche Leben’ in Südafrika und die in der kleinen Karoo so wichtige Straußenindustrie und den Tourismus.

Der engagierte Dorfbewohner Dario Urbanski, ein deutscher Auswanderer, seine Frau Carmen und die Dorfbewohner sind mir bei meinem Besuch besonders ans Herz gewachsen.

Eine deutschsprachige Dorfbewohnerin, Lara Meyer, bietet den Frauen des Dorfes Lategansvlei die Möglichkeit, das Nähen zu erlernen. Hierzu steht Ihnen eine Nähschule zur Verfügung, die durch Spenden finanziert wurde. Lara lehrt die Dorfbewohnerinnen das Nähen von kleinen Stoffherzen, welche dann für umgerechnet circa 1,10 Euro an Touristen verkauft werden. Jedes Herz trägt einen kleinen Anhänger mit dem Namen der Frau, die es genäht hat. Der Erlös der verkauften Herzen geht ohne Umwege an die jeweilige Näherin.

Zusammen mit Dario und Lara kam ich zu dem Schluss, dass es ungemein helfen würde, in Deutschland Stoffe zu sammeln und diese nach Lategansvlei zu schicken. Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, haben wir alternative Versandmöglichkeiten gesucht, da der Versand per Paket sehr teuer ist. Es gibt ein Netzwerk von Reisenden auf Facebook namens ,Platz im Koffer’ – und der Name ist Programm. Reisende mit Platz im Koffer bringen aus ihrem Heimatland Stoffreste unentgeltlich mit nach Südafrika und in der Regel sogar direkt bis in das Dorf Lategansvlei.

Stadion-Projekt soll Hilfe bringen

Leider liegt diese tolle Aktion aufgrund der Corona-Pandemie nun brach. Ohne den Tourismus kauft niemand die Stoffherzen der Frauen im Dorf. Ohne den Verkauf der Herzen verlieren die Frauen ihren so wichtigen Zusatzverdienst.

Da ich wusste, dass Dario durch Spenden auch andere tolle Projekte realisiert hatte, wollte ich mich erkundigen, wie es Dario, seiner Frau und den Dorfbewohnern geht und an welchem Spendenprojekt er wohl gerade tüftelte. Ich erhielt eine Antwort, die mir den Atem verschlug: ,Bianca, hier in Südafrika sterben die Menschen nicht an Corona – hier sterben sie an Hunger…’

Die Straußenindustrie sowie der Tourismus (die Haupteinnahmequellen in Lategansvlei) liegen brach. Ohne Einkommen können die Familien sich keine Lebensmittel leisten. Männer, Frauen und Kinder im Dorf leiden Hunger. Doch Dario lässt sich nicht unterkriegen. Trotz der dramatischen Umstände hat er seine positive Herangehensweise beibehalten können und einen Plan geschmiedet, wie man das Dorf aus der Krise lenken und Corona die Stirn bieten kann.

Sportplatz durch Spenden

In der Vergangenheit wurde im Dorf der Sportplatz durch Spenden erbaut, der liebevoll ,Stadion An Der Alten Försterei 2’ genannt wird. Hier finden oft Veranstaltungen jeglicher Art statt. Hier wird nicht nur gemeinsam Fußball gespielt, sondern das ,Stadion’ wurde bereits für viele Konzerte, religiöse Festlichkeiten und ein Open-Air-Kino genutzt. Es ist ein Ort der Zusammenkunft – für Groß und Klein.

Stadion ausbauen

Dario kam die Idee, das Stadion auszubauen. Es soll um eine multifunktionale Tribüne ergänzt werden. Nicht nur während der Bauphase werden Arbeitsplätze geschaffen, sondern Dario denkt auch an die Zukunft und möchte das Dorf gestärkt aus der Pandemie führen. Bei Veranstaltungen und Festen werden viele Arbeitskräfte benötigt. Angefangen bei Sicherheitspersonal und einem Hausmeister über Reinigungs- und Verkaufskräfte werden auch Notfallsanitäter für den laufenden Betrieb benötigt.

Ebenso sollen die durch Corona gebeutelten Künstler profitieren. Aus der Vermietung der neuen Location sollen Gelder gewonnen werden, die für den Ausbau des Dorfes dringend benötigt werden. Diese multifunktionale Tribüne ist somit eine echte Perspektive für die Dorfbewohner. Für den Bau der Tribüne wurden bereits folgende Beträge gespendet: 10.000 Euro von ,Eisernen Union’ 5.000 Euro von der Henkel-Stiftung. Um mit dem Bau beginnen zu können, fehlen noch 5.000 Euro. Für die Fertigstellung des Innenausbaus werden weitere 12.500 Euro benötigt.

Mein erstes Ziel ist es, die fehlenden 5.000 Euro zu sammeln, die den Rohbau ermöglichen. Allein die Arbeit am Rohbau wird bereits viele Arbeitsplätze schaffen.“