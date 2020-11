Balve: Trickdieb mit Zettel verwirrt Frau am Geldautomaten

Balve. In der Volksbank in Balve hat ein Trickdieb eine Frau, die Geld abheben wollte, mit einem Zettel abgelenkt. Anschließend fehlte Geld vom Konto.

Eine 66-jährige Frau aus Balve ist am Samstag in der Volksbank an der Hauptstraße Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Der Trickdieb lenkte die Balverin, die gerade am Geldautomaten der Bank Geld abheben wollte, mit einem Zettel ab. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 66-Jährige wollte am Samstag gegen 13.15 Uhr an dem Geldautomaten Bargeld abheben, als sie laut Polizeibericht unvermittelt von einem Mann mit einem Zettel abgelenkt wurde. Dieser verwickelte sie in ein Gespräch und verwirrte sie gänzlich, als dieser nach einem kurzen Moment die Filiale verließ.

Als die Balverin im Anschluss daran ihren Abhebungsvorgang erneut aufrief, stellte sie fest, dass der Unbekannte sie so geschickt abgelenkt hatte, dass dieser Geld von ihren Konto abheben konnte.

Trickdieb trug blaue Jacke und blaue Schuhe

Der Trickdieb wird wie folgt beschrieben: ca. 1,65 Meter groß, 40-50 Jahre alt, kurze, schwarze Haare, gepflegtes Aussehen, Gehfehler links. Er trug eine blaue Jacke, Jeans und blaue Schuhe. Sachdienliche Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei Balve und Menden entgegen, 02373/9099-0.

