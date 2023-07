Balve: Überraschend viele Neueintritte vor Schützenfest

Balve. Die ganze Region fiebert dem Schützenfest in Balve am kommenden Wochenende entgegen. Was das für den Verein bedeutet.

Die Balver Schützenbruderschaft St. Sebastian verzeichnet dieser Tage so viele Neueintritte wie selten zuvor. Das sagten Vorsitzender Christoph „Keksi“ Rapp und Geschäftsführer Thomas Scholz.

Üblich sind steigende Mitgliederzahlen vor dem Balver Schützenfest. Eine Mitgliedschaft ist mit Vergünstigungen verbunden. Nach dem Fest treten einige der neuen Mitglieder wieder aus; so zumindest war es bisher. In diesem Jahr gibt es aus Sicht des Vorstandes zumindest gefühlt eine überdurchschnittliche hohe Eintrittswelle. Thomas Scholz: „Wir kriegen täglich Neueintritte.“ Anmeldungen laufen über die Homepage der Bruderschaft (schuetzen-balve.de). Um den Zustrom neuer Mitglieder nicht zu bremsen, nahm der Vorstand zunächst eine veraltete Internetseite in Kauf. Auf der Startseite war bis vor kurzem noch der Ablauf des letzten Vor-Corona-Schützenfestes im Jahr 2019 zu sehen. Inzwischen ist die Internetseite aktualisiert. Das aktuelle Programm des Schützenfestes ist direkt auf der Startseite zu sehen. Christian Preuß-König hat sich darum gekümmert.

Neueintritte sind bis Freitag, 14. Juli, 18 Uhr, möglich. Anschließend nehmen die Schützen ab Sonntag, 16. Juli, wieder neue Mitglieder auf. Der Jahresbeitrag liegt bei 24 Euro. Inbegriffen sind Eintrittskarte plus Damenkarte für den Schützenfestsamstag.

