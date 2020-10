Balve: Unbekannte stehlen Grabschmuck in Volkringhausen

„Ich bin erschüttert“, sagt Cäcilia Hagelüken. Vom Grab ihres Mannes haben Unbekannte eine große, schwere Blumenschale gestohlen. Nicht nur einfach Grabschmuck für die Balverin, sondern auch ein persönliches Andenken an ihren Franz.

Denn die steinerne ovale Pflanzschale mit kunstvollen Verzierungen in Form eines Korbes -- sogar mit einem Henkel oben – hatte das Ehepaar noch gemeinsam gekauft. Cäcilia Hagelüken erinnert sich, wie sie im Baumarkt sofort Gefallen an diesem großen Pflanzgefäß gefunden hat, sich dann aber auch wegen des Preises nicht zum Kauf durchringen konnte. „Mein Mann hat dann gesagt: Ich schenke sie Dir“, erzählt die 84-Jährige sichtlich bewegt.

Zunächst verschönerte die Schale den Garten im gemeinsamen Haus in Sanssouci. Als ihr Franz dann 2012 verstarb, stellte Cäcilia Hagelüken die Schale auf sein Grab auf dem Friedhof in Volkringhausen. Als Erinnerung an ihn, weil diese auch ihm so gut gefallen hatte.

Gerade in der warmen Jahreszeit ist Cäcilia Hagelüken mehrmals in der Woche am Grab, im trockenen Sommer musste wieder viel gegossen werden. Denn das Grab ist liebevoll gepflegt, mit verschiedenen Pflanzen und Blumen, einem Schutzengel oder einem Herz aus kleinen Steinen. Als das Grab 2012 nach der Beerdigung gestaltet wurde, hat sich Hagelüken viele Gedanken über die einzelnen Elemente gemacht, berichtet sie weiter.

Mittwoch war noch alles okay

Am Mittwoch der vorletzten Woche war auch noch alles okay, als die Balverin hier vorbeischaute. Am vergangenen Samstag dann aber der Schock: der steinerne Korb ist weg. „Das hat mich so erschüttert und traurig gemacht“, sagt Hagelüken, wie nahe ihr dieser Diebstahl geht. „Ich konnte nachts teilweise nicht schlafen.“ Denn es ist eben nicht nur einfach Grabschmuck, gerade an diesem Gefäß hängen eben so viele Erinnerungen.

Mit Hilfe ihrer Familie hat sie den gesamten Friedhof abgesucht, ob die Schale nicht vielleicht in irgendeine Ecke, ins Gebüsch oder einen Mülleimer geworfen wurde. Aber sie blieb verschwunden. Unter anderem mit Efeu hatte Hagelüken die Schale schon passend für den kommenden Winter bepflanzt. Sie sei auch nicht eben so einfach mitzunehmen, weil sie sehr schwer ist. Da müsse schon ein starker Mann oder mehrere Personen beteiligt gewesen sein, so die Vermutung.

Cäcilia Hagelüken ging zur Polizei. Dass irgendjemand etwas mitbekommen hat an dem sehr ruhig gelegenen Friedhof in Volkringhausen, davon hat sie noch nichts gehört. Sie kann ja auch weder den genauen Tag noch die Tageszeit einkreisen. Auch hat sie mit Angehörigen benachbarter Gräber gesprochen. „Die sind auch alle geschockt.“

Ehemann viele Jahre gepflegt

Cäcilia Hagelüken – mittlerweile schon stolze Uroma – hat ihren geliebten Franz über viele Jahre gepflegt, als es mit seiner Gesundheit nicht mehr so gut stand. Gelebt haben sie viele Jahrzehnte zusammen in Sanssouci, verbunden gefühlt haben sie sich ebenso immer der Dorfgemeinschaft in Volkringhausen, hier auch ehrenamtlich engagiert, erzählt die rüstige 84-Jährige: der Mann im Kapellenvorstand von St. Michael und im Männergesangverein „Cäcilia“, sie in der Caritas. „Wenn jemand einfach nur die Blumen vom Grab mitgenommen hätte, das hätte mich bestimmt nicht so getroffen“, sagt Cäcilia Hagelüken. Oder den Pflanztopf aus Kupfer, der vielleicht sogar noch etwas Material von Wert darstellt. „Warum kann man ein Grab nicht einfach in Ruhe lassen?“, fragt sie sich.

Aber die Hoffnung, dass die steinerne Schale und Erinnerung an ihren geliebten Franz doch noch wieder auftaucht, will sie noch nicht ganz aufgeben.

Noch mehr Fotos, Videos und Nachrichten aus Balve und Umgebung finden Sie hier.