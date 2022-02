Balve verabschiedet sich vom Ehepaar Willecke

Balve. Das Ehepaar Willecke von der gleichnamigen Physio-Praxis verlässt Balve. In der Stadt kommt Wehmut auf.

Für Hubert und Ingrid Willecke geht ein Lebensabschnitt zu Ende, und ein neuer beginnt. Der beliebte Physiotherapeut und seine Ehefrau haben längst ihre Praxis am Drostenplatz an ihre Nachfolger Henk Bucher und Sandra Kischitzki übergeben. Zum Monatswechsel verabschieden sich die Willeckes von ihrem Team und, mehr noch, von Balve – nach 37 Jahren.

Hubert Willecke massiert die La-Course-Läufer an der Loire in Frankreich - unvergessen. Foto: CLAUDIA HEINEMANN / WP

Die Willeckes machen einen tiefenentspannten Eindruck beim Abschiedsgespräch. Beide sind Zugereiste. Er kommt aus Sundern, sie aus . „Bevor wir nach Balve gekommen sind, haben wir in Mittenwald gearbeitet, in Oberbayern“, erzählt Hubert Willecke, der Orthopädiemechaniker gelernt hat, bevor er sich auf Massagen verlegte. In Balve wurden sie fix heimisch. „Wir hatten sofort Kontakt zu den Leuten, auch durch die Praxis“, erzählt Ingrid Willecke. Die gelernte Gymnastiklehrerin organisierte den Betrieb. Demnächst steht ein Neuanfang in Rheinland-Pfalz an, mit Tochter und Enkeln. „Wir möchten nicht allein in Balve sitzen, und Kinder sind weit weg. Wenn wir das machen, dann machen wir’s jetzt.“

Befreundete Balver Bergwanderer: Frank Wassmuth (rechts), Hubert Willecke Foto: Frank Wassmuth

Hubert Willecke hat nicht nur Kranke und Sportler fit gemacht – der 64-Jährige war auch selbst gut zu Fuß. Höhepunkt seines Einsatzes in doppelter Mission war der Staffellauf von Beckumer Sportlern zur französischen Partnerstadt Roussay. „Ich bin selbst mitgelaufen“, erinnert sich Hubert Willecke. Beckums Ortsvorsteher Georg Wortmann erinnert sich gern. Hubert Willecke gehörte aus logistischen Gründen zum Küchenteam. Bei Paris sollte sich das unvermutet als richtige Entscheidung herausstellen. Das Begrüßungsteam aus Roussay traf dort auf die Beckumer und erwartete dort ein Abendessen der Sauerland-Delegation. Wegen eines Missverständnisses waren die Beckumer jedoch nicht darauf vorbereitet. Das Küchenteam improvisierte. Unverzichtbar war Hubert Willecke, „der mit seiner guten Laune zum guten Gelingen beitrug“.

Der flinke Physiotherapeut kam nicht nur mit dem französischen Loire-Tal gut zu recht – er war auch Gipfelstürmer. Daran erinnert sich Balves SGV-Chef Frank Wassmuth gern, zumal Hubert Willecke ebenfalls im Verein war. „Ich war einer der ersten Kunden bei ihm“, berichtet Frank Wassmuth. „Durch die privaten Gespräche, die man bei der Behandlung führt, hat er erfahren, dass ich sehr gerne wandere.“ Als Hubert Willecke von seiner Zeit in Mittenwald erzählte, lag es für beide nahe, Bergtouren zu unternehmen. „1993 war die erste Tour, und das Bergwandern haben wir bis vor ein paar Jahren gemeinsam gemacht.“ Immer wieder gehörten mehrtägige Touren von Hütte zu Hütte zum gemeinsamen Programm. Beide Paare trafen sich dieser Tage zum Schwelgen in Erinnerungen bei Feuerzangenbowle.

Hubert Willecke (Mitte) organisiere eine handgeschnitztes Kamel für St. Blasius. Pfarrer Andreas Schulte, damals noch nicht Dechant, und Tobias Kiene, damals noch Vikar, waren sehr erfreut. Foto: Jürgen Overkott / WP

Niemals geht man so ganz, heißt es in einem Oldie. Das Ehepaar Willecke will sich an das Motto halten. Jedes Jahr will es zum Schützenfest kommen. Für Hubert Willecke ist das eine Ehrenpflicht. Er ist in der 3. Kompanie: „Ich habe bereits eine Ferienwohnung.“

INFO: PFARRGEMEINDERAT UND KIRCHENVORSTAND

Hubert Willecke war lange im Pfarrgemeinderat und später im Kirchenvorstand der Katholischen Gemeinde St. Blasius engagiert. Kirchenvorstand Ludger Terbrüggen: „Er hat in vielfältiger Weise in der Gemeinde Spuren hinterlassen.“ So hatte der engagierte Katholik zu Kontakt zu Schnitzen am Möhnesee, die ein hölzernes Kamel zur Weihnachtskrippe im Sauerland-Dom beisteuerten.

Markus Ickler, Stadtbeauftragter der Malteser, wünscht dem Ehepaar Willecke alles Gute und hofft, dass die beiden „immer schön gelenkig und geschmeidig bleiben“.

