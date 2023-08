Balve: Verein „Quirinus“ lädt ein zum Nachbarschaftskonzert

Ronald Förster ist Vorsitzender des Historischen Vereins „Quirius“ Langenholthausen. Der Verein lädt für den 19. August zu einem Nachbarschaftskonzert an der Alten Mühle ein.

Langenholthausen. Der Historischer Verein „Quirinus“ Langenholthausen lädt zu einem Nachbarschaftskonzert an der Alten Mühle am Kasberg ein. Das ist geplant.

Zu einem Nachbarschaftskonzert an der Alten Mühle am Kasbergweg lädt der Historische Verein „Quirinus“ Langenholthausen für Samstag, 19. August, ein. Zum Konzert mit Sebastian Netta & Friends kann ab 16.30 Uhr Platz genommen werden. Geboten wird „Folks Musik“, Volkslieder in neuem Jazz-Gewand. Der Eintritt ist frei, Spenden seien erwünscht.

Bereits ab 15 Uhr sind Besucher dort gerne gesehen, unter anderem stellen bis zum Konzertbeginn die Manufakturen in der Mühle ihr außergewöhnliches Programm vor. Für Auswärtige steht Parkraum Unterm Trachtenberg und an der Kirche zur Verfügung.

Sebastian Netta & Friends: In der Tradition des Jazz musikalisch zuhause

Sebastian Netta & Friends, die beim Nachbarschaftskonzert in Langenholthausen zu Gast sein werden, finden in der Tradition des Jazz ihr musikalisches Zuhause und sind begeistert über die Möglichkeiten, den alten und schönen Melodien immer wieder neue, eigene Interpretationen angedeihen zu lassen. In der Ankündigung heißt es dazu: „So sind die Traditionen der Jazzstilistik mit den Melodien der Volkslieder verwoben und ergeben ein melodisches, harmonisches und rhythmisches Feuerwerk.“

Auf der Homepage der „Wald & Wiesen Kultur“ (www.wuw-konzerte.de) heißt es zu den Nachbarschaftskonzerten unter anderem: „Die Konzerte finden allesamt draußen, am Feldrand, auf einer Wiese oder einem Hof statt, auf einer gerade mal 9 m² großen Bühne, vom Schöpfer des gesamten Programms, Sebastian Netta, liebevoll ,Bonsai-Bühne’ genannt.“

Westfälischer Heimatbund bringt Konzerte in den ländlichen Raum

Der Westfälische Heimatbund kooperiert in diesem Jahr mit den „Wald & Wiesen Konzerten“ aus Münster und bringt Konzerte in den ländlichen Raum. Nachbarschaften, Dorfgemeinschaften oder Vereine konnten sich bis 31. März um eines der ausgeschrieben Konzerte bewerben.

Die Nachbarschaftskonzerte von „Wald & Wiesen Kultur“ werden durch den LWL, den Westfälischen Heimatbund und weitere Sponsoren gefördert.

