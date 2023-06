Balve: Volksbank Südwestfalen zahlt mehr Dividende

Balve/Meinerzhagen. Prickelnde Geschäfte. Die Volksbank Südwestfalen hat in Balve ihr 125-Jähriges gefeiert. Für die Genossenschafter gibt ebenfalls gute Nachrichten.

Die gut 74.000 Mitglieder der genossenschaftlich organisierten Volksbank in Südwestfalen erhalten eine Dividendenausschüttung von drei Prozent. Das teilte ein Sprecher des Geldinstitutes in Lüdenscheid mit. Zu dessen Geschäftsgebiet gehört auch Balve.

Im März hatten die Mitglieder der Genossenschaftsbank per Listenwahl die Vertreterinnen und Vertreter für die kommenden vier Jahre gewählt. 276 stimmberechtigte Vertreter nahmen am Montag erstmals in der neuen personellen Konstellation an der Versammlung in der Stadthalle Meinerzhagen teil. In einer neuen personellen Zusammensetzung trat auch der Vorstand – Vorstandssprecher Roland Krebs und Jens Brinkmann – vor die Vertreter. Der langjährige Vorstandssprecher Karl Michael Dommes war im November in den Ruhestand gegangen.

„Unsere strategische Ausrichtung stimmt“, erklärte Roland Krebs mit Blick auf das abgelaufene Geschäftsjahr. Mit frischen Ideen und neuen Beratungskonzepten, wie der jüngst eingeführten Wohnfühlberatung im Immobilienbereich, entwickelt die Volksbank ihr Geschäftsmodell „immer weiter eng an den Bedürfnissen und Belangen ihrer Kunden“.

Der Erfolg dieses Ansatzes spiegelt sich auch in den Geschäftszahlen wider. Die Bilanzsumme stieg um rund vier Prozent auf ein Allzeithoch von 4,432 Milliarden Euro. Die Volksbank in Südwestfalen weist einen Bilanzgewinn von 4,5 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2022 aus. Das Kundengeschäftsvolumen, Summe aller bilanziellen und außerbilanziellen Kundenengagements, stieg auf 8,4 Milliarden Euro – ein neuer Bestwert.

Zudem hat die Europäische Zentralbank im vergangenen Jahr eine Zinswende eingeleitet. Zuvor hatte es jahrelang eine Null-Zins-Politik gegeben. Banken hatten deshalb für Einlagen Strafzinsen abführen müssen. Mit steigenden Zinssätzen hat sich das geändert. Davon profitiert auch die Kundschaft von Geldhäusern wie der Volksbank in Südwestfalen.

Die Vertreterversammlung hat Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig entlastet und eine Dividendenausschüttung von drei Prozent für die Mitglieder der Volksbank beschlossen. Im Geschäftsjahr 2021 waren es lediglich zwei Prozent Dividende.

