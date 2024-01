Balve: Von Erbsen bis zu Bestseller-Autorin

Balve Balves Bücherei lockt mehrere Generationen mit Highlights. Genuss wie Kreativität kommen nicht zu kurz.

Erbsen und Tomaten zum Ausleihen, eine Autorin mit einer Leidenschaft für das viktorianische Zeitalter und jede Menge Kreativangebote: All das findet sich im neuen Halbjahresprogramm 2024 der Balver Bücherei, das ab sofort sowohl auf der Homepage zum Stöbern einlädt als auch zum Mitnehmen in der Bücherei ausliegt.

Highlight ist natürlich wieder die Lesung innerhalb der Reihe „Buch & Genuss“. Im März zu Gast in der Bücherei bei Fingerfood und kühlen Drinks ist Indra Janorschke. Wem das nichts sagt, der sollte bei ihren Pseudonymen nachschlagen. Denn die Theaterfrau mit der flotten Feder hat gerade als Felicity Whitmore eine Bestseller-Reihe rund um die Frauen von Hampton Hall veröffentlicht. Nun erfindet sie sich noch einmal neu: Unter ihrem neuen Namen Anna Helford erscheinen ab Februar in enger Folge die „Season Sisters“. Es ist die Geschichte von vier Schwestern, die alle mit den Jahreszeiten verknüpft sind. Den Anfang macht Spring, die rebellische Schwester. Sie ist bereits mit 16 nach London durchgebrannt und macht sich eines Tages auf Spurensuche in ihrer Kindheit in Wales – und ihrer großen Liebe. Reservierungen für die Lesung am Donnerstag, 7. März, sind in der Bücherei bereits möglich, der Vorverkauf beginnt etwa sechs Wochen vor der Lesung, die um 19.30 Uhr anfängt.

Indra Janorschke im Kaminsaal Gut Rödinghausen Foto: Dirk Becker / WP

Auf Initiative des Aktionsbündnisses „Hönnetal im Wandel“ gibt es tatsächlich ab Mitte Februar Gemüsesamen zum Ausleihen in der Bücherei! Was skurril klingt, ist eine einfache wie geniale Idee, für die der „Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt“ federführend ist. Es wird nicht eine beliebige Vielfalt angeboten, sondern fünf leicht zu vermehrende Gemüsearten. Die Nutzer leihen die Samen aus, erhalten genügend Informationen zu Anpflanzung und Vermehrung, und geben dann nach den sieben Monaten Leihzeit das gewonnene Saatgut in den Tütchen wieder ab. Sabine Biehs-Romann von „Hönnetal im Wandel“ leistet bei einem Info-Treff zum Auftakt des Saatgutverleihs am Dienstag, 20. Februar, ab 15 Uhr wichtige Starthilfe.

Bunt statt grau: „Hönnetal im Wandel“ wirbt für Grünes. Petra Büttmann-Stefin, Elisabeth Rima, Sabine Biehs-Romann, Waltraud Weseloh, Wolfgang Biehs (von links) Foto: Sven Paul

Kreativität wird in der Balver Bücherei noch immer groß geschrieben. Der Kreative Montag, jeweils zum 1. Montag im Monat, und sein „kleiner Bruder“, die Kreativ-Minis für Kita-Kids jeden 1. Dienstag im Monat, sind inzwischen Klassiker und meistens schnell ausgebucht, also rechtzeitig anmelden. Auch der Treffpunkt Digital, im kommenden Halbjahr am 16. April sowie am 28. Mai, hat sich zum Dauerbrenner bei Grundschul-Kindern entwickelt. Hier können Kinder von 8 bis 12 Jahren an Lernrobotern Programmieren lernen, mit dem 3D-Stift Kunst entwickeln oder digital mit Canva-Präsentationen oder Poster herstellen.

Die Uno-Stadtmeisterschaft: Die Besten werden wieder beim Spiele-Nachmittag am Dienstag, 19. März gekürt. Eine Sammelkarten-Tauschbörse wird weiterhin am letzten Donnerstag im Monat ab 17 Uhr angeboten. Die geliebte Kleinkunst bei kostenfreiem Eintritt für Kita-Kids und Schuleinsteiger gibt es am Montag, 4. März: Tom Teuer spielt dann das Theaterstück „Hans im Glück“. Kinder ab 4 Jahren erleben, wie mit Strohballen, Gummistiefeln und einer Mistgabel die Geschichte von Hans erzählt wird, der beim Tauschen nicht so ganz genau aufpasst.

Noch attraktiver ist ab 2024 das Lesecafé mit Waffeln für den Förderverein am Dienstag: Jede Woche gibt es zwischen 15 und 17 Uhr nicht nur duftende, warme Waffeln, sondern auch ein kleines Programm für die Kids. Zum Beispiel wird in einem kleinen Zelt vorgelesen, es gibt Mini-Bastelrunden oder es wird ein neues Spiel aus dem Leihverkehr erklärt und durchgespielt. Wer Lust hat, ehrenamtlich eine solche Spielzeit mitzugestalten, kann sich gern beim Büchereiteam melden, hier sind alle Talente von Schach über Häkeln bis zum Erzählen willkommen.

