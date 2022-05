Balve: VW Up kurz abgestellt - danach gab’s Ärger

Balve. Ein VW Up stand am Mittwoch in einer Parkbox an der Hauptstraße in Balve. Nach 35 Minuten gab es Ärger.

Die Polizei berichtet von einem weiteren Parkplatzrempler mit Unfallflucht – diesmal an der Hauptstraße in Balve. Nach Angaben der Polizei vom Freitag wurde ein ordnungsgemäß in einer Parkbox vor dem Haus Hauptstraße 19 abgestellter VW Up beschädigt. vorgefunden. Das Fahrzeug stand in Richtung Langenholthausen. Der Unfall müsse am Mittwoch, 18. Mai zwischen 10.30 und 11.05 Uhr passiert sein. Der linke Außenspiegel wurde beschädigt. Die Spiegelkappe war gebrochen. Die Schadenshöhe wird auf 100 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 02373-9099-0 oder 02375-2275.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve