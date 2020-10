Balve: Warum Freya Müller Hexen-Workshop anbietet

Balve. Theater-Pädagogin Freya Müller bietet in den Ferien einen Hexen-Workshop in Balve an. Warum das Thema immer noch akutell ist.

Hexenverfolgung, Galgenberg und Stadtgeschichte – das Herbstferienprogramm im Balver Jugendzentrum weckt das Schicksal verfolgter Menschen. Theaterpädagogin und Schauspielerin Freya-Maria Müller bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Herbstferien die Möglichkeit, sich mit ihr auf eine kleine Reise in die Vergangenheit der Hexen zu begeben und in Kollektivarbeit ein eigenes Stück zu konstruieren.

Frau Müller, das Thema Hexenspuren begegnet einem nicht alle Tage. Wie genau sind Sie darauf gekommen?

Freya-Maria Müller (rechts, mit Lisa Resse) bei einer Theater-Vorführung Foto: CHRISTIAN APWISCH

Freya Müller Da ich die letzten Jahre immer mal wieder Projekte in Balve auf die Beine gestellt habe, wollte ich diesmal etwas auf die Geschichte der Stadt eingehen. Und da das Thema Hexenverfolgung hier eine große Bedeutung in der Vergangenheit gespielt hat, habe ich mich dann letztendlich dafür entschieden. Verschwörungstheorien und Präsenz in verschiedenen Medienbereichen machen das Thema auch aktuell.

Noch dazu bietet es sehr viel Raum und ist auch tief mit Balve verbunden. Wie erreichen Sie die Jugendlichen?

Ich hoffe, dass das Thema rund um Hexen und die Geschichte der Stadt möglichst gut angenommen wird und einen Großteil der Jugendlichen anspricht. In der heutigen Zeit trifft man immer wieder auf das Thema Magie, wie zum Beispiel in „Harry Potter“ oder in vielen anderen Filmen, Büchern und auch in der Musik. Daher finde ich es ziemlich spannend zu gucken, was die Leute heute für einen Eindruck davon haben und auch was sie damit verbinden. Vielleicht wurde es auch noch nicht unbedingt in der Schule besprochen, sodass das Interesse womöglich noch etwas größer ist. Ich hoffe zumindest, dass sich möglichst viele Jugendliche dafür begeistern lassen.

Wie haben Sie das Interesse bis jetzt wahrgenommen? Was erwarten Sie?

Neben Plakaten am Jugendzentrum, verteilen wir noch Flyer in der Stadt. Ich habe ein paar Leute aus ehemaligen Projekten angeschrieben, die großes Interesse gezeigt haben. Letztendlich gehen die Anmeldung aber beim Jugendzentrum ein, deshalb habe ich keine Ahnung wie es da im Moment aussieht.

Sie planen, das Stück mit den Teilnehmern, Teilnehmerinnen zusammen zu erstellen? Wie stellen Sie sich das Konzept vor?

Wanderung mit Landrat Thomas Gemke (2. von rechts) und Heimwacht-Ehrenvorsitzendem Werner Ahrens (rechts) an der Hexenstele Foto: WP

Ich habe mir Oberthemen überlegt, wo die Jugendlichen verschiedene Einblicke in die Geschichte der Hexenverfolgung, die Geschichte und auch in die Theaterpraxis bekommen. Auch persönliche Fragen zu dem Thema, um die einzelnen Vorstellungen genauer zu betrachten. Wie stelle ich mir eine Hexe vor? Wie bei den Gebrüdern Grimm, alt und hässlich? Was würdet ihr machen, wenn ihr eine Zauberkraft hättet? Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Dank Herrn Glasmacher von der Heimwacht habe ich alte Schriften aus Balve erhalten. So beschäftigen wir uns wirklich mit der Historie der Stadt. Ein Ausflug zum Galgenberg ist ebenfalls geplant. Dort erwarten die Teilnehmer verschiedene Aufgaben und Fragen und Teile, wo Improvisation gefragt ist, Ensemble- und Sprachübungen oder Tipps, wie man sich auf der Bühne bewegt, werden ebenfalls integriert.

In der Vergangenheit wurden Ihre Projekte gefördert. Wie sieht es in diesem Jahr aus?

Genau. Ich habe einen Antrag bei der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Spiel und Theater Nordrhein-Westfalen gestellt, die auch meinen letzten Projekten hier in Balve unterstützt haben. Die reichen die Anträge dann beim zuständigen Ministerium ein, und die genehmigen dann entsprechende Fördergelder.

Eine letzte Frage an Sie Frau Müller. Was zieht Sie immer wieder zurück nach Balve?

Peter Glasmacher unterstützt Freya Müller mit historischem Material aus Balve. Foto: Privat

Ich wohne derzeit in Bielefeld, bin aber in Langenholthausen aufgewachsen, und meine Eltern leben noch hier. Es ist einfach sehr schön, ab und zu Projekte in der Heimat zu machen und dabei Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Maria Schäfer-Hahne, die als Hauptschullehrerin hier in Balve arbeitet, hat mich damals kontaktiert, um bei dem Anti-Rassismus Projekt „Krieg – Stell dir vor, er wäre hier“ zu helfen. Das hat einfach sehr viel Spaß gemacht und dadurch habe ich auch Kontakte mit dem Jugendzentrum geknüpft. Das war‘s auch schon.