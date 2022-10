Balve: Warum Guido Schmolls Hoffest Hunderte begeistert

Höveringhausen. Guido Schmoll und Familie feiern mit Hunderten Besuchern die tollen Knollen. Warum das Hoffest in Höveringhausen begeisterte.

Fette Fete, Kartoffeln satt: Schon kurz nach Mittag hieß es schon: „ Los, Mädels, Antreten zum Kartoffelschälen. Die Leute haben Hunger.“ Und den hatten sie. Über 100 Kilogramm der leckeren Erdäpfel wurde am vergangenen Sonntag unter das hungrige Volk gebracht, auf dem Kartoffelhof von Guido Schmoll in Hövringhausen.

Viel Spaß für alt und jung. Das Kartoffelfest lockte viele Besucher nach Höveringhausen, darunter viele Kids. Foto: Sven Paul / WP

Das beliebte Kartoffelfest wurde nach dreijähriger Zwangspause endlich wieder im Dorf gefeiert. So gab es hier auf dem Hof ein tolles Angebot für alle Altersklassen, Strohburg inklusive. Nicht nur, dass Garbecker Landfrauen fleißig schmackhafte Kartoffelgerichte wie Reibekuchen und kleine Kartoffeln mit Dips in der Schale zauberten, auch Süßes gab es von der Dorfgemeinschaft Höveringhausen in deren Cafeteria.

Die tollen Knollen begeistern Leckerschmecker

Zurück zu den tollen Knollen. „Da geht eine ganze Menge an Kartoffeln heute hier durch“, erzählen die tüchtigen Landfrauen der Westfalenpost. „Bis jetzt haben wir 80 Kilogramm Kartoffeln verbraucht, und gerade sind einige von uns dabei,m fleißig neue Knollen zu schälen. Wir werden heute bestimmt über 100 Kilogramm verbrauchen.“!

Nicht zufrieden mit der diesjährigen Ernte zeigt sich Landwirtin Silvia Schmoll. „Wir haben rund 30 Prozent weniger Ertrag als sonst. Das ist der langen Trockenheit im Sommer zuzuschreiben. Auch sind die Kartoffeln aufgrund des Wassermangels bedeutend kleiner. Es fehle in der Hauptwachstumsphase im Juli und August einfach der Regen. Aber davon lassen wir uns heute hier nicht die Stimmung verbiegen. Alle Besucher haben hier ihren Spaß, und es ist ein schöner Anlass für ein gemütliches Beisammensein.“

Erntedankmesse in der Scheune

Garbecks Strammibeats gaben den Takt vor. Foto: Sven Paul / WP

Begonnen wurde das Kartoffelfest mit einer Erntedankmesse, die von Dechant Pfarrer Andreas Schulte in der Scheune zelebriert wurde. Es schlossen sich ein Frühschoppen an und das von der Dorfgemeinschaft Höveringhausen ausgerichtete Kinderschützenfest an. Hier zeigte Lasse Schmoll, der Sohn von Hofbesitzer Guido Schmoll, sich beim Abwurf das von Martin Severin gebauten Vogels als der Zielsicherste und sicherte sich so die Königswürde. Zu seiner Königin ernannte der neue Regent Nike Bertsch. Standesgemäß wurden diese durch die beiden Offiziere Martin und Stefan Severin beim Umzug begleitet.

Musikalisch sorgten bei dem Umzug und dem weiteren Festverlauf die Garbecker Musiker der Strammibeats. Diese Gruppe setzt sich seit ihrer Gründung im Jahre 2018 durch Musiker der Amicitia Garbeck zusammen und sorgen für gute Stimmung bei vielen Anlässen.

Kartoffelernte 2022

Die tolle Knolle: Landfrauen zaubern Leckeres. Foto: Sven Paul / WP

Die Folgen der Klimakrise führen zu einer geringeren Kartoffelernte in Deutschland. Nach ersten Auswertungen sinkt die Erntemenge 2022 auf rund 10,3 Millionen Tonnen und damit um voraussichtlich neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr bzw. um fünf Prozent im Vergleich zum mehrjährigen Durchschnitt.Laut vorläufiger Zahlen konnten im bundesdeutschen Durchschnitt etwa 38 Tonnen pro Hektar geerntet werden, das entspricht einem Rückgang von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr und acht Prozent im Vergleich zum mehrjährigen Durchschnitt. Die Ursache liegt in den überdurchschnittlich heißen und trockenen Sommermonaten. Vor allem bei Kartoffeln, die nicht bewässert wurden, kam es zu Ernteeinbußen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve