Balve: Warum Camminady sauer war, warum die Stadt beidrehte

Matthias Camminady war knatschig. Die Stadt Balve hatte sich bei der Sanierung von Haus Mines am Drostenplatz auf seinem Grund und Boden breit gemacht - ohne ihn vorher zu informieren. Der Konflikt schwelte wochenlang vor sich hin. Dann machte ihn der Sanitär-Unternehmer öffentlich. Wie reagierte die Stadt?

Rückblende. Mitte November hatte es von Seiten der Stadt Balve noch geheißen: Es sei beabsichtigt, das alte Haus Mines einzurüsten. „Nach Absprache mit dem Gerüstbauer MB Gerüstbau, wird das Gerüst auf der Seite zum Drostenplatz auf der Bordsteinkante stehen, so dass die Parkplätze nicht wegfallen. Die Standzeit soll vorerst nur circa zwei Wochen betragen. In der Folgezeit jedoch mit der Fachwerksanierung und endgültiger Dachfertigstellung immer wieder kurzzeitig aufgestellt werden. Als Lagerfläche ist vorrangig die Drostengasse vorgesehen.“

Stadt spricht mit Kreis - mit Camminady spricht sie nicht

Am 4. Dezember indes schlug die Stadt in einer erneuten Mail ganz andere Töne an. Demnach hatte die Verwaltung beim Kreis eine Sperrung der Parkplätze vor Haus Mines beantragt. „Wir sind bestrebt, die Fläche so wenig zu nutzten wie möglich.“ Und: „Der Weihnachtsmarkt sollte ungestört stattfinden können, da wir uns in dieser Zeit zurückziehen. Wir kommen um die Fläche nicht herum, da die Handwerker sonst keinerlei Flächen zum Parken haben.“

Mathias Camminady, Organisator des Balve Optimum. Foto: Uwe Schmack / WP

Daraufhin griff Camminady zum Telefonhörer. So gehe es das nicht. Camminady zürnte, ohne zu fragen wolle die Stadt Flächen sperren, die ihm gehören. „Trotz Hammerschlagsrecht muss hier frühzeitig angefragt, und die Arbeiten müssen erklärt werden.“ Daraufhin Stadtverwalter Ernst Reiner Schulte: Im Haus habe man ihm gesagt, eine Einwilligung von Camminady sei nicht erforderlich, da es sich um eine öffentliche Fläche handele. Eigentlich habe die Stadt die Drostengasse sperren wollen. Das sei am Widerstand der Anlieger gescheitert. MC verlangt eine schriftliche Anfrage und Erklärung der Arbeiten seitens der Stadt, bevor eine Sperrung erfolgt.

Erst daraufhin sei per Mail eine Anfrage der Stadt gekommen, Camminadys Parkplätze nutzen zu dürfen. Eine Sperrung beim Kreis sei bis zum 1. März 2020 beantragt.

Was sagt die Stadt dazu?

Daraufhin Camminady reagierte entnervt, sprach von „vollendeten Tatsachen“ und verlangte eine schnelle Parkflächen-Räumung: „Eine Freigabe für die Sperrung der Parkplätze erhältst du von mir nicht.“

Ernst-Reiner Schulte (vor Nahwärmeleitung BHKW, Archiv) Foto: WP

Inzwischen hat Bürgermeister-Vertreter Michael Bathe mit Camminady gesprochen. Es sei eine Lösung gefunden worden. Eine Parkfläche für Baufahrzeuge werde am Haus geschaffen. Das Ganze sei „unglücklich gelaufen“. Die Stadt, gelobte Bathe, wolle künftig bei Eigentümern vor Beginn von Bauarbeiten um Erlaubnis bitten.

Übrigens: Die Baken sind wieder weg, die Parkflächen frei. Geht doch.