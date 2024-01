Balve: Warum Sparkassenkundin Finja (6) verdutzt war

Balve/Plettenberg Das Gewinnspiel fand im Oktober statt, anlässlich der Weltspartage. Vor Weihnachten gab‘s eine schöne Bescherung.

Beim Gewinnspiel anlässlich der Weltspartage im Oktober 2023 waren für die junge Kundschaft der heimischen Sparkasse fünf City-Roller zu gewinnen. Per Los wurden die Gewinner aus jedem Marktbereich vor Weihnachten gezogen und direkt benachrichtigt. Wer war aus Balve dabei?

Die 6-jährige Finja Huchtemeier war kurz vor Weihnachten mit ihrer Mutter und der Schwester Tarja in Balve, um sich den City-Roller abzuholen. Sie wurde vorher nicht von der Mutter eingeweiht. Als Berater Christian Ax sagte, dass sie beim Gewinnspiel zum Weltspartag gewonnen habe, war sie zunächst ungläubig und machte große Augen. Bei der Übergabe des City-Rollers wusste sie zuerst nicht genau was sie in den Händen hielt. Zum Glück hat sie noch keinen.

