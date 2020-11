Balve: Warum Stein von Zeiten des Feuers erzählt

Unternehmer Matthias Camminady liegt die Zukunft seiner Heimatstadt Balve am Herzen. Erst kaufte er das Drostenhaus und möbelte es auf. Dann übernahm Camminady das leerstehende „Haus Scheele“ an der Hauptstraße – mit dem gleichen Anspruch. Bei dem Zukunftsprojekt sind Bauarbeiter auf ein Überbleibsel der Vergangenheit gestoßen: auf einen historischen Stein mit lateinischer Inschrift. Was hat es damit auf sich?

Der Fund hat gleich zwei Experten auf den Plan gerufen: den ehrenamtlichen Pfarrarchivar von St. Blasius,

Haus Scheele in Balve wird renoviert. Dabei wurde ein historischer Stein mit lateinischer Inschrift entdeckt. Foto: WP

Rudolf Rath, und Neuenrades Archivar Rolf-Dieter Kohl. Vor Ort entzifferten sie die Botschaft aus früheren Zeiten.

Die Inschrift lautet: „Post incendium/Extructum per Herman Meyer et Elisabeth Herings Conigum/IHS et Mariae/IHS“. Übersetzt lautet der Text „Nach Feuer errichtet durch Hermann Meyer und Elisabeth Hering König“. „IHS“ ist eine Christusformel, ergänzt durch eine Anrufung der Gottesmutter Maria.

Der Hinweis auf ein Feuer wirft Licht auf das Zeitalter der Brände in einer Stadt voller Fachwerkhäuser. „Dokumentiert sind sieben Großbrände“, weiß Rudolf Rath . Jedes Mal brannte die Festungsstadt „fast ganz ab“. Das war 1584 so, 1599 und 1789. Dazu kamen Brände „mit größeren Schäden“ in den Jahren 1607, 1623, 1692 und 1707. Wann hat Meyer das Haus gebaut?

„Das Gebäude könnte von Hermann Meyer nach den Bränden 1692 oder 1707 errichtet worden sein“, vermutet Rudolf Rath. Er sieht den Komplex als „Vorgänger“ des etwa 1850 gebauten Haus Scheele. Warum? „Hermann Meyer wird 1701 erstmals benannt: als Holzrichter beim Holzgericht.“ Meyer hatte mit Nutzungsrechten bei der Balver Markgenossenschaft zu tun, und dem Schnadegang 1701. Meyer war überdies Bürgermeister der Stadt Balve. Das ist dokumentiert. Meyer amtierte von 1707 bis 1723 als erster Bürger der Stadt. Rudolf Rath: „Sein Vorgänger, Bürgermeister Kramer, kommt beim Brand 1707 mit sechs weiteren Menschen zu Tode. Zu seinem Gedenken errichtet die Familie den Agatha-Bildstock auf dem Kirchplatz der St.-Blasius-Pfarrkirche.“ Der Kirchplatz diente damals als Balver Friedhof. So ist es nachzulesen unter anderem in Franz Anton Höyncks „Geschichte der Pfarreien des Dekanats Arnsberg“ (1907); der Autor starb vor exakt 100 Jahren.

Stadtansicht Balve Federzeichnung Sepia-Zeichnung in der Kartensammlung des NRW-Staatsarchivs Münster Foto: Juergen Overkott / WP

Das Nachfolge-Gebäude „Haus Scheele“ besitzt Kult-Status, auch wenn es derzeit leer steht. Es hieß der „Vatikan“. Warum? „Der Grund für die Wahl des Straßennamens hat seine Wurzeln in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Die streng gläubige Familie wurde damals auf Grund ihrer Treue zur katholischen Kirche von vielen Bürgern gemieden, da dies mit der nationalsozialistischen Gesinnung nicht zusammen passte. Belächelnd nannten sie den Gasthof ‚Vatikan‘.“

Herr im Haus war Wilhelm Scheele: Bierverleger, Landwirt, Gastwirtschaft mit Pensionszimmern. Er galt als angesehener Bürger der Stadt, war Mitglied im Vorstand von St. Blasius, förderte großzügig Vereinsaktivitäten. Scheeles längst verstorbene Tochter Hedwig Preuß übernahm die Geschäfte, heiratete den ebenfalls vor Jahren verstorbenen Adolf Preuß. Ihr einziges Kind war Franz-Wilhelm Preuß; er wurde nur 26 Jahre alt. Hedwig Preuß’ Schwester und unermüdliche Hilfe im Betrieb war die ebenfalls nicht lebende Magda Scheele.

Eine Gaststätte schreibt Geschichte

Ein Bild aus alten Zeiten: das Jahrestreffen des Kneipp-Vereins Balve im Haus Scheele. Die ehemalige Vorsitzende Ursula Hertdegen spricht. Foto: Simon, Wolfgang / WP

„Haus Scheele“ schrieb am 13. November 1945 Geschichte, als die CDU-Ortsunion Balve von 19 Bürgern gegründet wurde. Den Vorsitz führte Norbert Lübke, an seiner Seite als Stellvertreter Theodor Pröpper. Im kleinen Versammlungsraum tagten Gruppen wie der Akademikerstammtisch. Auch Beerdigungskaffeetrinken wurden oft im „Haus Scheele“ ausgerichtet.

Nicht nur das: Die zentrale Lage des Hauses an der Balver Hauptstraße mit dem repräsentativen Treppenaufbau wurde häufig auch zur Abholung von Königspaaren bei Schützenfesten genutzt.

Rudolf Rath hat sogar ganz persönliche Erinnerungen an die Traditionsgastwirtschaft: „Schon als Kind lernte ich – wie auch meine Geschwister – diesen Ort des kommerziellen Alkoholkonsums näher kennen. Jugendschutzgesetz? Das fand hier keine Anwendung: In den Nachkriegsjahren holten wir doch lediglich Gerstensaftreste für die Biersuppe. So wurde Scheele meine erste Kneipe. Noch heute erinnere ich mich voller Grausen an den ekligen Geschmack dieser schaumbedeckten Vorspeise. Aber in diesen Zeiten hatte man ja keine so große Auswahl.“