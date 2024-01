Balve: Was Bergbau und Erzbischof miteinander zu tun haben

Balve Josef Sauer und Ronald Förster bitten im Pfarrheim St. Blasius zur Zeitreise. Sie beamen ihr Publikum ins Mittelalter.

Bernward Midderhoff und sein Kolping-Team haben Wort gehalten. Was er beim Neujahrsempfang der christlichen Gemeinden im evangelischen Gemeindehaus versprach, wird in Kürze umgesetzt. Das Kolpingforum knüpft in Kürze da an, wo der verstorbene Organisator Engelbert Falke aufgehört hat. Die neue Vortragsreihe startet mit Lokalkolorit.

Die Vortragsreihe des Kolpingforums im Jahreskreis 2024 wird von Josef Sauer und Ronald Förster vom Historischen Verein „Quirinus“ in Langenholthausen zur Geschichte Balves eröffnet. Am Montag, 5. Februar, um 19.30 Uhr geben die beiden mit dem Heimatpreis bedachten Historiker ihrem Publikum im St.-Blasius-Pfarrheim einen Vorgeschmack auf ihr Buch, das zur Jahresmitte veröffentlicht werden soll. Es befasst sich mit Bergbau im Balver Stadtgebiet.

Der Titel „Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt!“ ist Programm. Die beiden Heimatforscher auf das Mittelalter in Balve ein. Im Pfarrheim wird die Ablassurkunde von 1353 vor dem Hintergrund spätmittelalterlicher Frömmigkeit und der damaligen Kirchenpolitik betrachtet. Josef Sauer stellt erstmalig seine durchgängige Übersetzung dieser lateinischen Urkunde vor. Zudem werden die Inhalte der Ablassurkunde und deren Funktion dargestellt sowie über die Schwierigkeiten bei der Beschaffung dieser Urkunde beim Papst in Avignon berichtet.

Zudem wollen Josef Sauer und Ronald Förster die Frage beantworten, wer die Urkunde in Auftrag gegeben hatte. Dabei spielt der Balver Pfarrer Dietrich von Ohle (1300-1372) eine entscheidende Rolle. Die Karriere dieses Balver Pfarrers als Universitätsprofessor und als Justizminister des Kölner Erzbischofs des 14. Jahrhunderts wird gleichfalls dabei deutlich gemacht. Der Erzbischof war damals auch ein weltlicher Herrscher.

Am 16. Februar, 20 Uhr, will die heimische Autorin Kathrin Heinrichs ihr Publikum im Pfarrheim „runter vom Sofa“ holen. Bedrückend aktuell ist Jörg Rensmanns Thema am 4. März, 19.30 Uhr: Er spricht über „Erscheinungsformen des modernen Antisemitismus“.

