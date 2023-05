Balve: Was Evangelischer Förderverein vorantreiben will

Balve. Der Förderverein der Evangelischen Gemeinde Balve hat eine Menge vor. Projekte sind benannt, neue Mitstreiter erwünscht.

Personalwechsel stehen an beim Förderverein der Evangelischen Kirchengemeinde Balve. Die Suche nach Engagierten soll jetzt beginnen. Vielfältig sind die Möglichkeiten der Unterstützung.

Es war eine kleine Runde von nicht einmal zehn Leuten, die sich im Gemeindehaus an der Hönnetalstraße zur Jahreshauptversammlung traf. 51 Mitglieder hatte der Förderverein der Evangelischen Kirchengemeinde Balve zum Stichtag des Jahreswechsel 2022/23. Einen finanziellen Beitrag leisten viele Menschen gerne, aber Engagement können oder wollen sie nicht aufbringen. Damit hat so mancher Förderverein zu kämpfen. Aber auch wenn der Arbeitsaufwand so im Vergleich zu anderen Vereinen überschaubar ist, weil eben in erster Linie Geld aufgebracht und verteilt wird, aber eben kein umfangreiches Vereinsleben zu stemmen ist, so braucht es doch Köpfe, die sich in vorderster Linnie einsetzen und die Arbeiten erledigen. Das betonten bei der Jahreshauptversammlung sowohl Rüdiger Lenk wie auch Ulrike Schmoll, beide Vorstandsmitglieder im Förderverein.

Baltrum-Freizeit der Evangelischen Kirchengemeinde Balve vereint mehrere Generationen. Der Förderverein machte die Gruppenreise möglich. Foto: Evangelische Gemeinde Balve

Lenk hatte zuvor angekündigt, nach 14 Jahren in verantwortlicher Position im kommenden Jahr nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Pfarrerin Antje Kastens hatte zu den Anforderungen an einen möglichen Nachfolger unterstrichen: „Es ist gar nicht so viel Zeit erforderlich, aber man muss mitdenken.“ Es gehe um Ideen, wie man die Kirchengemeinde unterstützen und nach vorne bringen könne. Rüdiger Lenk erklärte auch, warum er sich selber nicht an der Suche nach einem Nachfolger beteiligen möchte: „Er oder sie muss zum Vorstand passen, aber nicht meinen persönlichen Vorstellungen entsprechen.“ Aus der Mitte der Versammlung kam aber bereits die Bereitschaft, weitere Mitglieder anzusprechen.

Aktuell ist Ulrike Schmoll sowohl Kassiererin als auch Schriftführerin des Vereins. Als Kassiererin ist sie turnusgemäß im Amt bestätigt worden. Perspektivisch würde man die beiden Posten aber auch mal wieder auf zwei Schulterpaare verteilen wollen. Aber Personal zu finden, ist ja nicht nur beim Förderverein der Evangelischen Kirchengemeinde ein leidiges Thema.

Neben Rüdiger Lenk wird es hier nun einen weiteren Personalwechsel geben, wenn Pfarrerin Antje Kastens, wie bekannt, die Gemeinde in der zweiten Jahreshälfte verlässt. „Ich bin so dankbar, dass es den Verein gibt, und werde ihm weiter verbunden bleiben“, versprach sie. Und Rüdiger Lenk dankte ihr für die gute Zusammenarbeit und viele Ideen, die durch ihre Initiative im Förderverein umgesetzt werden konnten.

Überhaupt kann die Gruppe einiges vorweisen, seitdem 2010 die Gründung vor allem auf Initiative Heinrich Springers anlässlich der bevorstehenden Renovierung der Kirche erfolgte. Über 45.000 Euro gingen seitdem für verschiedenste Projekte in die Kasse. Ein jährlicher Betrag geht etwa an die Jugendarbeit, zuletzt wurde auch die Gemeindefahrt auf die Insel Baltrum im Herbst 2022 bezuschusst. „Bei euch alle Tage - Christus“ gibt seit kurzem an prominenter Stelle auf der Fassade des Gemeindehauses das Bibelwort den Passanten als gute Botschaft auf den Weg. Das Banner hat der Förderverein ermöglicht, ebenso die frische Farbe für den Kirchenraum, Gemeindebüro und Besprechungszimmer.

Das nächste Projekt wird eine neue Homepage der Gemeinde sein. Neu gestaltet wurde 2021 ein Flyer des Vereins, der unter anderem in der Kirche ausliegt und um weitere Unterstützung wirbt, finanziell wie personell.

PROJEKTE SOLLEN EINNAHMEN BRINGEN

Den Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde Balve kann man mit einem selbst gewählten Betrag im Jahr unterstützen, mindestens 20 Euro. Um Geld ausgeben zu können, muss es natürlich auch reinkommen. Neben den Mitgliedsbeiträgen sind dafür auch Aktionen notwendig, Ende 2022 gab es einen Spendenlauf, nun denkt man auch über Aktivitäten nach wie zum Beispiel ein Benefizkonzert. Nach Corona ist so etwas wieder möglich.

