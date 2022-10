Balve: Was treibt Brandstifter an? Forseniker antwortet

Brandstiftung in der Glärbach in Balve: Erneut brennen zwei Holzstapel. Danach wurde ein 41-jähriger Balver festgenommen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Balve/Essen. Vor kurzem ging eine siebenfache Serie von Brandstiftungen zu Ende. Was treibt solche Menschen an? Ein Essener Forensiker gibt Antwort.

Die Brandstiftungsserie im Hönnetal hat Feuerwehr, Polizei, die geschädigten Privatleute und nicht zuletzt die Öffentlichkeit in Atem gehalten. Ende September wurde ein 41-jähriger Balver gefasst. Wegen dringenden Tatverdachts in Verbindung mit Verdunklungs- und Fluchtgefahr erließ das Amtsgericht MendenHaftbefehl. Der Mann, dem siebenfache Brandstiftung zur Last gelegt wird, sitzt inzwischen in der Justizvollzugsanstalt Hamm in Untersuchungshaft. Mehrere Gesprächspartner der Westfalenpost vermuteten als Motiv des Tatverdächtigen seelische Not. Was ist dran?

Auf Anfrage der Westfalenpost antwortete Professor Dr. Johannes Fuß. Er leitet das Institut für Forensische Psychiatrie und Sexualforschung Essen. Er betonte, zum konkreten Fall nichts sagen zu können. Dennoch äußerte er sich allgemein zu der Frage, was Brandstifter umtreibt.

Fuß erklärte, es gebe verschiedene Typen von Brandstiftern. Manche leiden demnach unter einer Impulskontrollstörung, einer Pyromanie, und es geht ihnen tatsächlich primär um das Feuerlegen. Brandstiftung löste Nervenkitzel aus, und die Tat führe dazu, dass sich innerer Druck des Täters oder der Täterin verringere.

Der Experte machte zudem eine zweite Gruppe von Brandstiftern aus. Sie legen demnach Feuer aus ganz persönlichen Motiven. Nach Angaben von Fuß wird diese Gruppe beispielsweise von Rachemotiven angetrieben.

Die Serie der Brandstiftungen begann Mitte Februar. In diesem Sommer verkürzten sich die Zeiträume zwischen den bewusst herbeigeführten Feuern. Auffällig war, das vor allem Holzstapel angezündet wurden. Zu Schaden kam bei den Taten niemand.

