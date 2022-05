Balve: Wer darf neues Pfarrheim Pfingsten einweihen?

Balve. Der Termin steht. Balves neues Pfarrheim wird Pfingstsonntag gesegnet und eingeweiht. Wer darf kommen?

Das neue Pfarrheim der Katholischen Gemeinde St. Blasius Balve wird am Pfingstsonntag, 5. Juni, im Rahmen einer Familienmesse gesegnet. Wie das Pastorale Zentralbüro in Balve mitteilte, beginnt die Messe in der Pfarrkirche um 10.30 Uhr. „Wenn das Wetter es zulässt, wird der Familiengottesdienst als Freiluftmesse vor dem Pfarrheim gefeiert“, hieß es in einem Schreiben von Dechant Andreas Schulte und dem Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, Thomas Gemke. Nach Ansprachen segnet Dechant Andreas Schulte das neue Gebäude. „Das neue Pfarrheim soll ein offener Ort für alle Gemeindemitglieder von St. Blasius, den Gemeinden des Pastoralverbundes und darüber hinaus werden. Wir freuen uns deshalb über viele Gäste.“

Das neue Pfarrheim wird bereits genutzt. Pfarrarchivar Rudolf Rath hat sein neues Domizil nicht nur eingerichtet – es ist längst wieder zugänglich. Das alten Pfarrheim wurde im Mai 2019 abgerissen. An Ort und Stelle entstand ein Neubau. Die Planungen bis zum Baubeginn zogen sich knapp zehn Jahre hin.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve