Das Jesuskind kommt erst in der Christmesse in die Krippe

PASTORALVERBUND Balve: Wer Heiligabend in die Kirche will, muss sich sputen

Balve. Es weihnachtet im Pastoralverbund. Die Gemeinden haben ihre Krippenfeiern und Christmessen geplant. Wegen Corona müssen Gläubige fix anmelden.

Gläubige können sich ab sofort für Krippenfeiern und Christmessen am Heiligen Abend anmelden. Das geht aus den aktuellen Pfarrnachrichten des Katholischen Pastoralverbundes Balve-Hönnetal hervor. Wegen der immer noch angespannten Corona-Lage und der zu erwartenden erhöhten Besucherzahl sei eine vorherige Anmeldung notwendig, heißt es. Die Feiern werden in den Kirchen, aber auch in Schützenhallen angeboten.

Bei allen Gottesdienstbesuchen besteht Maskenpflicht. Ordnerdienste regeln den Einlass, Sitzplätze werden den Gläubigen zugewiesen.

Online

Anmeldungen sind im Netz möglich, über die Homepage des Pastoraleverbundes pv-balve-hoennetal.de. Zu jeder Krippenfeier und zu jeder Christmesse gibt es dort einen Link. Es erscheint ein Formular, auf dem Kontaktdaten der Teilnehmenden eintragen müssen. Dies diene der Nachverfolgung möglicher Infektionsverläufe, heißt es weiter. Ausgefüllte Formulare müssen abgeschickt werden. Der Pastoralverbund antwortet per Mail. Binnen 24 Stunden muss der Empfang dieser Rückmeldung bestätigt werden. Erst dann sind Gläubige verbindlich angemeldet; erst dann besteht Platzanspruch im Gottesdienst.

Telefon

Gläubige können sich telefonisch in den Pfarrbüros im Pastoralverbund anmelden. Das Zentrale Pfarrbüro für den Pastoralverbund in Balve ist am Freitag, 3. Dezember, von 9 bis 11 Uhr erreichbar (Telefon 02375-938739). „Eine Anmeldung per E-Mail oder per eingereichtem Zettel ist nicht möglich“, heißt es ausdrücklich. Der Pastoralverbund verweist darauf, dass Feiern und Gottesdienste am Heiligen Abend ausgebucht sein können. Gottesdienste am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag können ohne Anmeldung besucht werden.

Krippenfeiern

14 Uhr, St. Johannes, Langenholthausen;

14.30 Uhr, St. Blasius, Balve;

14.30 Uhr, Heilige Drei Könige, Garbeck;

15 Uhr, St. Nikolaus, Beckum in der Schützenhalle;

15 Uhr, St. Antonius, Eisborn in der Schützenhalle;

15.30 Uhr, St. Georg, Küntrop in der Schützenhalle.



Christmessen

16.30 Uhr, St. Blasius, Balve (mit Livestream);

16.30 Uhr St. Nikolaus, Beckum in der Schützenhalle;

16.30 Uhr, St. Johannes, Langenholthausen, mitgestaltet vom MGV;

18.30 Uhr, Heilige Drei Könige, Garbeck;

18.30 Uhr, St. Antonius, Eisborn in der Kirche;18.30 Uhr;

St. Barbara, Mellen;

18.30 Uhr, St. Georg, Küntrop in der Schützenhalle.

