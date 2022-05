Balve: Wie aus einer alten Feile ein scharfes Messer wird

Wocklum. Die Grundlage des Schmiedens konnten Interessierte jetzt in einem Workshop an der Luisenhütte lernen. Es gibt noch weitere Veranstaltungen.

Heißes Eisen an der Luise – von der Feile zum Messer. Die Grundlagen des Schmiedens nach alter Art und Weise zeigte Museumspädagoge Olaf Fabian-Knöpges nun interessierten Nachwuchsschmieden aus Garbeck, Eisborn und Blintrop.

„Die Beherrschung des Feuers war schon immer ein Merkmal der Menschen. Aber wie entfacht man ein Feuer vor den Zeiten von Feuerzeug und Streichhölzern?“, fragten die Veranstalter. Im Rahmen dieses Workshops sollen die notwendigen Kenntnisse zum Feuermachen mit Feuerstein und Feuerhaken vermittelt und jeder Teilnehmer werden. Jeder könne unter Anleitung ein Feuereisen und ein Messer schmieden, hieß es dazu in einer Ankündigung. „Das Schmieden erfolgt an dafür errichteten kleinen Lehmessen, in denen der Stahl erhitzt und im Team bearbeitet wird. Nach dem Schmieden wurde das fertige Feuereisen und das Messer gehärtet. Alles, was die Teilnehmer hergestellt haben, durften sie mit nach Hause nehmen.“ +++ Lesen Sie auch: Geschichtspark Balve: Digitale Zeitreise in Luisenhütte +++

Grundlagen vermitteln

Fleißig machten sich die Teilnehmer in Teamarbeit an das hitzige Werk. Nachdem Stahl von einer alten Feile auf die richtige Temperatur im Holzkohlefeuer gebracht wurde, floss der Schweiß bei den Schmieden erst so richtig. Im passenden Rhythmus wurde das heiße Eisen mit zahlreichen Hammerschlägen in Form gebracht. Auch die einzige Dame im Feld, Sasha Schulte aus Garbeck, zeigte den Herren einmal, was Frauenpower ist: „Ich wollte schon immer einmal Schmieden und hab im Internet nach Kursen dafür gesucht. Bei dem Angebot der Luisenhütte in Balve wurde ich dann fündig. Heute zeigt uns Fabian hier die ersten Grundlagen, wie das Schmieden so geht.“ Im nächsten Kurs habe man dann die Möglichkeit, einmal selber Damaststahl herzustellen. +++ Auch lesenswert: Wie MK die Luisenhütte für Besucher barrierefrei macht +++

Wer sich selber einmal mit dem heißen Eisen ausprobieren möchte, hat in den nächsten Wochen noch mehrere Möglichkeiten. So findet vom 11. bis 12. Juni der Kurs Damazener Stahl an der Luisenhütte statt. Des Weiteren bietet sich der Kurs „Wenn der Vater mit dem Sohn“ an. Hier gibt es die fachgerechte Einführung in das Schmiedehandwerk für Väter und Söhne. Natürlich können auch Mütter und Töchter, Väter und Töchter, Großväter und Enkel dem Kurs von Olaf Fabian-Knöpges beiwohnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve