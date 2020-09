Balve wirbt bei Ministerin Scharrenbach für Geschichtspark

Besuch aus Düsseldorf in Balve ist oft eine ernste Angelegenheit. Nicht so die Visite von Heimatministerin Ina Scharrenbach.

So lebendig sind Termine wohl nur selten für Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU). Bei einer launigen Höhlenführung am Mittwochabend sah sie Festspielvereinschef Lukas Koch bei Vorbereitungen für seine Hochzeit am Sonntag. Auch Balves Schützen-Vorsitzender „Keksi“ Rapp, gerade 50 geworden, bittet eine Woche später in Balves gute Stube. Landtagsabgeordneter Marco Voge, der Landrat werden will,

Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) in der Balver Höhle: Der Vorsitzende der Balver Schützen, "Keksi" Rapp (2. von links) sowie Landtagsabgeordneter Marco Voge (rechts) und Bürgermeister Hubertus Mühling (links) begleiten sie. Foto: jürgen overkott / WP

Bürgermeister Hubertus Mühling, der zur Wiederwahl steht, und Rathaus-Vize Michael Bathe warben für den geplanten Geschichtspark – und für Landesförderung. „Keksi“ Rapp nutzte ebenfalls die Gunst der Stunde. Er bat um Hinweise auf Förderprogramme für den Umbau des Schützenheims. Das Treffen mit dem Gast aus Düsseldorf war so stark wie sonst nur selten mit Humor gewürzt.