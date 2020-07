Balver Ärzte: Gratis-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten

Balve. Balver Hausärzte informieren, wann Corona-Testungen kostenlos sind – und wann nicht. Derweil wartet der Kreis auf neue Testergebnisse.

Die Testergebnisse der insgesamt 35 Kontaktpersonen der mit dem Corona-Virus infizierten Bewohnerin des Übergangswohnheim in Balve stehen noch aus. Unterdessen geben die Balver Hausärzte Dr. Paul Stüeken sen. und jr. sowie Dr. Gregor Schmitz Informationen über kostenlose Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten.

Wie Kreis-Sprecherin Ulla Erkens auf Anfrage der „Westfalenpost“ mitteilte, stehen die infizierte Bewohnerin des Übergangswohnheims in der Helle sowie ihre Kontaktpersonen unter Quarantäne. Die Kranke sei symptomfrei. Die Quarantäne sei mündlich ausgesprochen worden. Das weitere Vorgehen des zuständigen Kreis-Gesundheitsamtes hängt von den ausstehenden Testergebnissen ab.

Mehr Testungen erwartet

Ab sofort ist es in den Balver Hausarztpraxen möglich, sich als Rückkehrer aus einem Risikogebiet kostenlos auf das SARS-CoV-2 Virus testen zu lassen. Wie die Hausärzte Dr. Paul Stüeken sen. und jr. sowie Dr. Gregor Schmitz mitteilten, hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe mit dem NRW-Gesundheitsministerium einen Rahmenvertrag für die Testungen abgeschlossen. Wer sich in einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten hat, kann sich in beiden Hausarztpraxen melden und erhält einen zeitnahen Termin für einen Abstrich. Die Praxen arbeiten mit Laboren zusammen. Deren Testergebnisse seien „in der Regel am nächsten Tag verfügbar“, hieß es. Bei negativen Ergebnissen ist die vorgeschriebene Quarantäne umgehend beendet.

Diese Regelung betrifft derzeit nur Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Die Ärzte bedauern, dass es weder eine einheitliche Teststrategie noch eine Klärung der Kostenfrage gebe. Die beiden Balver Hausarztpraxen weisen daraufhin, dass Tests, die auf Wunsch von Patienten, Arbeitgebern und Pflegeheimen nicht von den Krankenkassen bezahlt werden. Die Ärzte rechnen mit mehr Testungen, da auch Gratistests für alle Reiserückkehrer und regelmäßige kostenlose Tests für Lehrer und Erzieher von der Politik angekündigt wurden.

Infos über Risikogebiete: www.rki.de