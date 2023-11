Balver Bücherei: Worum es Israel-Kennerin geht

Balve Der Nahost-Krieg sorgt für Entsetzen. Journalistin Annette Lübbers aus Mellen kennt Israel und Palästina. In Balves Bücherei steht sie Rede und Antwort.

„Und dennoch sind wir Brüder“. Unter dieser Überschrift bietet die Balver Bücherei am Donnerstag, 9. November, 19.30 Uhr, Gelegenheit zum Austausch über den Nahost-Konflikt. Die Journalistin und Israel-Kennerin Annette Lübbers berichtet von Begegnungen mit beiden Seiten und beleuchtet die historischen Hintergründe des Konfliktes.

Die 61-jährige Wahl-Sauerländerin – seit 2015 lebt sie in Mellen – hat als junge Frau vier Wochen in einem Kibbuz gelebt und später, in den 90ern, vier Jahre in Israel, als freiwillige Helferin einer Organisation für christlich-jüdische Versöhnung.

Wie der Abend im Lesecafé der Bücherei verläuft, will sie von den Vorkenntnissen des Publikums abhängig machen. Sollte den Gästen der Nahost-Konflikt samt Vorgeschichte nur in Umrissen bekannt sein, will die Fachfrau einen kurzen historischen Abriss geben, um dann den gegenwärtigen Konflikt zu beleuchten. Sollten die Gästen Vorwissen mitbringen, geht’s gleich zu Fragen und Antworten.

Von der Wirtschaft zum Journalismus

Annette Lübbers, einst in der Wirtschaft unterwegs, bevor sie sich für den Journalismus entschied, sieht zwei „zutiefst traumatisierte Völker“, die sich gegenüberstehen: „Ich werde immer gefragt: Bist Du pro Israel? Und ich sage immer: Ich bin pro Israel und Palästina. Die Daseinsberechtigung von beiden Völkern in dieser Region ist geschichtlich verbrieft. Das Dilemma dieser Region ist einfach, wie mal ein jüdischer Philosoph sagte, dass sie zwei Völkern Heimat ist, und beide haben sie recht. Ich habe aufgrund der deutschen Geschichte viel Sympathie mit dem jüdischen Volk, aber ich habe auch Verständnis dafür, dass palästinensische Familien darunter leiden, in einem Gefängnis zu leben.“

