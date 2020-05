Balver Bürgerbus: Warum er in der Halle bleibt

Bürgerbus Balve, Fahrer-Wechsel: Gerd Drees (rechts) geht, Reinhard Vielhaber (links) kommt. Foto an der Bürgerbus-Garage an der Mittelstraße in Balve mit Vereinsvorstand und Fahrer Guido Grevener. Wegen der Corona-Pandemie bleibt der Bürgerbus allerdings vorerst in der Halle an der Mittelstraße.