Balver Bürgerstiftung: Wer kann 10.000 Euro gebrauchen?

Balve. Vereine, aufgepasst! Die Bürgerstiftung Balve winkt mit 10.000 Euro. Wofür gibt es das Geld?

Die Balver Bürgerstiftung möchte mit dem „ Bürgerpreis Balve“ ehrenamtliches Engagement in der Stadt Balve gemäß ihres Paragrafen 2 der Stiftungssatzung belohnen. Es geht um 10.000 Euro.

„Die Auszeichnung mit dem neuen Bürgerpreis ist eine Anerkennung und Belohnung zugleich, für beispielhafte Initiativen, Projekte und Vereine“, erklärt Vereinsvorsitzender Wolfram Schmitz. „Bewerben können sich alle ehrenamtlichen Initiativen, Projekte und Vereinen, aber auch Privatpersonen. Wir von der Stiftung stellen das Preisgeld von 10.000 Euro zur Verfügung, welches an einen oder mehrere Gewinner verliehen wird“, erklärt weiter Vereinsvize Michael Bathe.

Für den Wettbewerb können Projekte eingereicht werden, die im Besonderen dazu geeignet sind, das Vereinsleben und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Stadt zu stärken, das Ehrenamt oder Engagement zu würdigen, die Mitverantwortung und Eigeninitiative für die Gestaltung des Gemeinwesens in Balve zu steigern. Wichtig ist, dass nur Projekte im Balver Stadtgebiet unterstützt werden.

Die Jury besteht aus Mitgliedern der Bürgerstiftung, welche über die Preisvergabe entscheiden.

Wer jetzt sein Vorhaben bei der Stiftung einreichen möchte, kann dieses nur Online unter :www.buergerstiftung-balve.de machen.

„Dort gibt es ein Online Formular, welches ausgefüllt direkt bei uns in die Bewertung geht“, so Bathe.„Die Auslobung eines Preises ist einer unserer Stiftungszwecke“, ergänzte Michael Bathe. „Außerdem können wir als Bürgerstiftung damit in der Öffentlichkeit auftreten.“ Anträge sind bis zum 31. Dezember auf diesem Wege an die Bürgerstiftung Balve zu richten. Wichtig ist, dass die Fördersumme ausschließlich für das eingereichte Projekt zweckgebunden verwendet wird. Schmitz: „Wir freuen uns auf gute Ideen und Anträge.“

