Balver CDU fährt nach Düsseldorf

Balve Ausflug ins „Herz der NRW-Demokratie“

Demokratie hautnah erleben. Das könnte das Motto des nächsten Ausflugs des CDU Stadtverbandes Balve sein. Die Christdemokraten laden dazu auch explizit interessierte Bürgerinnen und Bürger ein.

Der heimische Landtagsabgeordnete Matthias Eggers (CDU) empfängt regelmäßig Besuchergruppen im Landtag. Dazu zählt diesmal auch der Balver CDU-Stadtverband. Mit dem Bus geht es in die Landeshauptstadt, wo „das Herz der NRW-Demokratie“ schlägt. Eingeladen sind auch Nicht-Parteimitglieder, die sich mal ein Bild vor Ort machen wollen.

Das Programm

An gleich drei Orten im Balver Stadtgebiet könne Interessierte nach Anmeldung (siehe unten) am Donnerstag, 29. Februar 2024, zusteigen: an der Garbecker Schützenhalle um 7.20 Uhr; am Balver Bahnhof um 7.30 Uhr und an der Dorfmitte in Volkringhausen um 7.45 Uhr. Die Ankunft in Düsseldorf ist für 10 Uhr geplant, nach dem Sicherheitschek steht dann eine kurze Führung sowie ein gemeinsames Frühstück um 11 Uhr geplant. Auch eine Diskussion mit Matthias Eggers steht auf dem Programm. „Wieder in Balve angekommen, werden wir die Fahrt in gemütlicher Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen ausklingen lassen. Hierzu werden wir im Haus Padberg einkehren“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Der Mitfahrbeitrag von 10 Euro sammeln wird während der Fahrt eingesammelt. Um eine vorherige Anmeldung (Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer und Einstiegsort) unter info@cdu-balve.de wird gebeten. Die Daten werden für die Anmeldung beim Besucherdienst des Landtages benötigt. „Die Anmeldung erfolgt nach dem Windhundverfahren. 50 Personen können mitfahren“, wirbt der Stadtverband.

