Balve. Das Neujahrskonzert am Sonntag ist ein Gipfeltreffen Balver Chorsänger. Die Geschichte der Veranstaltung ist ungewöhnlich.

Balver Chorsänger bitten Sonntag, 17 Uhr, zum Gipfeltreffen

Das Chor-Jahr beginnt in Balve am Sonntag, 17 Uhr, mit einer XL-Veranstaltung. Der Männerchor (MC) 1874 Balve bittet zum Neujahrskonzert in die St.-Blasius-Kirche. Die Herren haben zudem stimmgewaltige Gäste eingeladen. Die Veranstaltung ist dabei, zur Tradition zu werden. Dahinter steht eine ungewöhnliche Geschichte.

Bis 2010 war es Brauch und Sitte, dass der Männerchor Balve alljährlich ein Adventskonzert veranstaltete. Dann starb Dirigent Christof Platte unerwartet. Sein Tod war für die Balver Sängerschar – und nicht nur für sie – ein Einschnitt. Der Chor entschloss sich, die alljährlichen Adventskonzerte eine Zeit lang auszusetzen. 2013 nahmen die Balver die Veranstaltung dann jedoch wieder auf. „Dabei kam es zu terminlichen Überschneidungen mit anderen Vereinen, die gleichzeitig ein Adventskonzert geplant hatten“, wie sich Chor-Chef Bernhard Krüdewagen erinnert.

Alle zwei Jahre

Dirigent Daniel Pütz arbeitet mit dem gemischten Chor „Melodie Mellen“. Foto: Alexander Lück / WP

Die Sänger zogen Konsequenzen daraus. So wurde aus dem Adventskonzert ein Neujahrsevent. Die erste Veranstaltung fand im Januar 2016 statt. Bernhard Krüdewagen: „Die Resonanz bei den meisten Besuchern hierzu war sehr positiv, da in der Adventszeit schon zu viele Events stattfinden und die Besucher zu Anfang des Jahres mehr Muße und Zeit haben, am letzten Sonntag der Weihnachtszeit dieses Konzert zu genießen.“ Seither lädt der Männerchor alle zwei Jahre ein.

Das nachweihnachtliche Konzert gilt als eine Art Gipfeltreffen Balver Sänger. Immerhin arbeitet der Männerchor ebenso eng wie freundlich mit anderen Gesangsensembles zusammen. Am Sonntag sind neben dem Gastgeber der gemischte Chor „Melodie Mellen“, der Kirchenchor St. Blasiusund ein Projektchor zu hören.

Eine besondere Rolle spielt Maxi Wolf. Der Organist des Katholischen Pastoralverbundes Balve/Hönnetal dirigiert nicht nur den Kirchenchor St. Blasius. Er leitet obendrein einen Projektchor. „Die Idee hatte Jürgen Giersch“, sagt Maxi Wolf im Gespräch mit der Westfalenpost. „Wir haben rund 20 Leute. Darunter sind viele erfahrene Sänger. Einige von ihnen können sogar vom Blatt singen. Deshalb brauchten wir nur zwei Proben.“

"Übergabe" der Chorleitertätigkeit von Kristin Goeke (sitzend am Klavier) zu Maximilian Wolf (rechts) Foto: Alexander Lück / WP

Die Chöre haben ein Programm zusammengestellt, dass von himmlischen Mächten bis zum Sternenglanz reicht. Maxi Wolf reichert es um eine Orgel-Improvisation an.

Um die Organisation der Veranstaltung kümmert sich der Balver Männerchor. Die Veranstalter verlangen, in Abstimmung mit den anderen Akteuren, erneut keinen Eintritt. Vielmehr bitten sie um Spenden. Bernhard Krüdewagen: „Nachdem vor zwei Jahren der komplette Erlös für den Förderverein der Bürgerstiftung Balve gespendet wurde, sollen die Spenden in diesem Jahr für die Erhaltung und Förderung unserer Vereine und zur Deckung der Kosten verwendet werden.“

Die Akteure treffen sich im Anschluss ans Konzert zum Essen im Restaurant Balver Höhle. Ein Gaumenschmaus folgt dem Ohrenschmaus.