Balver De-Cent-Laden: Zahl der Hilfsbedürftigen steigt

Balve. Folgen des Ukraine-Kriegs sind auch in Balve zu spüren: 1000 Euro sind im Monat nötig, um den Balver De-Cent-Laden weiter zu betreiben.

Freuen konnten sich Alice Runte und ihr Team des Balver De-Cent-Ladens jetzt über eine Spende in Höhe von 300 Euro des Seniorenwohnheims St. Johannes Balve. Das Geld stammt aus dem Erlös des Standes des Seniorenpflegeheims auf dem diesjährigen Balver Stadtfest – und kommt genau zur richtigen Zeit, denn die Zahl der Bedürftigen steigt.

„Tobias Klicker und ich sind erst seit kurzer Zeit hier in dieser Gemeinde und haben einmal recherchiert, wo wir mit einer Spende unterstützen können“, erzählt Haus- und Pflegedienstleiterin Sandra Müller-Gressner. Die Idee: Etwas für die Menschen im Ort tun. „Wir haben dann im Rahmen eines Gewinn- und Glücksspiels mit einer Beteiligung als Spende für den Decent-Laden die dort eingenommene Summe an die Balver Einrichtung gespendet.“ Jedes Spiel war ein Gewinn, egal was an dem Rad beim Stadtfest gedreht wurde.

120 Familien angemeldet

„Das Geld kommt unseren zahlreichen Kunden jetzt zugute“, erklärt Alice Runte. Insgesamt sind 120 Familien bei dem De-Cent-Laden in Balve angemeldet. „Das sind in etwa 200 Personen, die regelmäßig zu uns kommen. Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine sind sehr viel neue Menschen bei uns gemeldet.“

Ladenleiterin Alice Runte macht auf das Platzproblem im Laden aufmerksam. Foto: Sven Paul

Freuen kann sich das Team auch über die große Spendenbereitschaft der Balver Einzelhändler. „Alle großen Lebensmittelhändler spenden das, was geht an uns. Auch der Garbecker Dorfmarkt ist schon seit Jahren ein großer Unterstützer von uns. Trotzdem müssen wir gut mit dem eingenommenen Geld rechnen. Wir brauchen in etwa im Monat 1000 Euro, um unser Angebot aufrecht erhalten zu können. Da kommt diese Spende von 300 Euro genau richtig. Wir sind auf Spenden angewiesen und freuen uns über jeden Betrag, denn wir zum Einkaufen für unsere Kunden bekommen“, sagt Alive Runte.

Probleme gebe es in letzter Zeit oft mit der Beschaffung von Margarine. „Die Händler haben oft selber zu wenig Ware bekommen – aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Da bleibt oft nichts mehr für uns übrig. Ich muss oft von Laden zu Laden fahren, um Produkte zu bekommen“, sagt die Chefin.

Vorrat muss klein gehalten werden: Platzmangel ist der Grund

Auch können aufgrund Platzmangels nicht alle Waren angeboten werden. „In dem alten Laden in der Bogenstraße hatten wir mehr Platz im Lager. Hier sind jetzt unsere Räumlichkeiten um einiges kleiner. Da hab ich einfach keine Möglichkeit Waren zu Lagern. Dementsprechend muss ich das Angebot auch übersichtlicher halten.“

Grund zur Freude sind aber die vielen Ehrenamtler, die beim Verkauf und bei der Warenbeschaffung helfen. „Seitdem mein Mann Thomas in Rente ist, hat er oft Zeit uns zu helfen“, erzählt auch Vereinsvize Gaby Gemke. „Er hat auch viele Mitglieder seines Kegelclubs überzeugt, uns zu helfen. Da sind ja viele jetzt auch in Rente und helfen uns oft als Fahrer, um die Einkäufe in den Laden zu bringen.“ Insgesamt kann der Balver De-Cent-Laden jetzt auf zwölf weibliche und acht männliche Helfer zurückgreifen.

Die Öffnungszeiten und die Adresse: Der Balver De-Cent-Laden befindet sich, nachdem er vier Jahre lang in der Balver Bogenstraße ein Übergangsdomizil gefunden hat, im neuen Balver Pfarrheim in der unteren Etage. Geöffnet ist er an jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat in der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr. Um die Aufgaben weiter bewältigen zu können, bittet die Caritas-Konferenz Balve um Geldspenden auf folgendes Konto: IBAN DE53 4585 1020 0090 0446 52. Das Geld werde ausschließlich für die Ausgabe von Gutscheinen und den Wareneinkauf des De-Cent-Ladens in Balve verwendet.

