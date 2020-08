Balver Fachhandel kippt Weihnachtsmarkt

Balve. Ho-ho-ho, was ist denn das? Der Fachhandel verzichtet überraschend auf den Weihnachtsmarkt am Drostenhaus. Die Hintergründe.

Der Vorstand der Gemeinschaft Balver Fachhandel hat eine Kehrtwende um 180 Grad vollzogen. Entgegen früherer Überlegungen hat sich der Verein am Donnerstagabend dazu entschlossen, den „Weihnachtsmarkt am Drostenhaus“ in diesem Jahr abzusagen. Das erklärte Vereinsvorsitzender Daniel Pütz am Freitag. Die Mitglieder seien morgens vorab per E-Mail informiert worden, hieß es.

Weihnachtsmarkt Balve 2018: So kennen und lieben Balver ihre Traditionsveranstaltung. Foto: Marcus Bottin / WP

„Selbst wenn Großveranstaltungen Anfang Dezember wieder zugelassen sein sollten, ist eine verantwortungsbewusste Durchführung des Marktes innerhalb eines Pandemiegeschehens nicht zu gewährleisten“, erklärte Pütz. Der Balver Fachhandelwolle seiner Kundschaft ein solch ausgeprägtes Gesundheitsrisiko, das durch die gemütlichen Enge eines Weihnachtsmarktes hervorgerufen werde, nicht zumuten, fügte er hinzu. Außerdem würde ein durch die Veranstaltung ausgelöster Ausbruch und ein daraus resultierender Lockdown in Balve die Existenz der Geschäftsleute bedrohen.

Verkaufsaktion in Planung

Komplett auf vorweihnachtliche Aktivitäten will der Fachhandel jedoch nicht verzichten. In der Adventszeit werde die Innenstadt rund um die Einkaufsmeile Hauptstraße geschmückt und die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt, versprach Pütz. Obendrein sei eine Verkaufsaktion in Planung, die in der dunklen Jahreszeit die Innenstadt beleben solle. Einzelheiten nannte Pütz jedoch nicht.

Der Weihnachtsmarkt fand bisher traditionell am ersten Dezember-Wochenende statt. Neben dem Fachhandel waren stets heimische Vereine und Verbände beteiligt.