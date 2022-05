Balver Feriencamp: Das sind die Regeln für die Anmeldung

Balve. Die Stadt Balve bietet erneut ein Sommerferiencamp an. Bei der Anmeldung hat sich einiges geändert.

Eine gute Nachricht für Eltern und Kinder. Vom heutigen Dienstag an sind Anmeldungen für das Sommerferiencamp in Balve möglich. Das teilte die Stadt Balve mit.

Das Team des BJZ und seine Helfer freuen sich wieder auf das Balver Feriencamp. Es findet vom 27. Juni bis einschließlich 15. Juli an der Dreifachturnhalle am Krumpaul statt. Das vielfältige Workshop-Angebot besteht unter anderem aus den Bereichen Sport, Zirkus, Tanz, Kreativ, Kochen, Schwimmen und Mountainbike. Eine Beschreibung der Workshops steht auf der kommunalen Homepage balve.de.

In diesem Jahr finden die Anmeldungen wieder über ein Online-Formular statt, welches ab dem 17. Mai 2022 auf der Homepage der Stadt Balve und über die Balve-App zur Verfügung steht. Die Links aus dem Vorjahr sind deaktiviert. Neu ist in diesem Jahr, dass die Gebühr für das Balver Feriencamp direkt nach der Anmeldung online bezahlt wird. Das Formular bietet die Möglichkeit über paypal, Kreditkarte oder direkt an das persönliche Online-Banking über giropay weitergeleitet zu werden. Die Kosten liegen bei 40 Euro je Woche. Bei Familien, die diesen Betrag nicht aufbringen können, findet eine finanzielle Unterstützung nach einer Einzelfallprüfung statt. Interessenten sollten sich mit dem Leiter der OGS, Marcus Klein, absprechen.

Registrierung ratsam

Damit diese Funktionen sicher ablaufen, benötigen Bürgerinnen und Bürger zunächst eine Registrierung bei dem Service-Konto NRW. Die städtische Digital-Expertin Carmen Schlebrowski rät, diese Registrierung vorab vorzunehmen, dann ist der Anmeldeprozess für das Feriencamp nachher umso unkomplizierter. Diese Registrierung ist auch für viele andere Online-Dienst im öffentlichen Sektor nutzbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve