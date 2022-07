Balver Feuerwehr bekämpft Garagenbrand in Wocklum

Wocklum. Die Feuerwehr hat am frühen Samstagmorgen einen Garagenbrand in Wocklum bekämpft. Was bisher bekannt ist.

Die Feuerwehr hat einen Garagenbrand an der Wocklumer Allee im Balver Ortsteil Wocklum bekämpft. Das teilte Feuerwehr-Sprecherin Yvonne Schäfer am Samstagmorgen um 3.51 Uhr mit.

Feuerwehr-Einsatz in Wocklum Foto: Feuerwehr Balve

Vize-Feuerwehr Oliver Prior zog am Vormittag Bilanz. Demnach waren die Einheiten Eisborn, Hönnetal und Stadtmitte vor Ort. Der Alarm wurde um 3.45 Uhr ausgelöst. Die Löschkräfte sahen beim Eintritt intensiven Qualm auf Dachhöhe der größeren Garage. „Es bestand die Gefahr, dass das Ganze durchzündet“, sagte Oliver Prior. Die Einsatzkräfte drangen von der Seite her in das brennende Gebäude. „Die Tore waren anfangs nicht zu öffnen. Das ist zu einem späteren Zeitpunkt passiert“, fügte Oliver Prior hinzu. Die Feuerwehr brachte sogenannte Fognails an. Sie sind dazu geeignet, per Düse Wasser nebelartig zu verteilen, um Gebäude herunterzukühlen. Die Garage war verraucht. Im hinteren Bereich wurde ein Brandnest entdeckt, teilweise in einer Zwischendecke.

Die Arbeiten waren so schwierig, dass um 5.45 Uhr der Löschzug 2 in Garbeck alarmiert wurde. Dabei musste das Blechdach der Fahrzeughalle abgenommen werden.

Feuerwehr-Einsatz in Wocklum Foto: Feuerwehr Balve

Der Einsatz dauerte bis 8 Uhr. Die Löschgruppe Hönnetal hielt Brandwache. Weil der Verdacht bestand, dass Löschwasser verunreinigt sein könnte, wurde Müllentsorger Lobbe informiert. Es handelte um eine Menge von 2000 Litern. Ein Teil des verunreinigten Wassers gelangte in die Hönne. Deshalb wurde ein Ölsperre errichtet.

Unterm Strich waren rund 50 Löschkräfte im Einsatz. Verletzte waren nicht zu beklagen. Die Brandursache war zunächst ungeklärt.

