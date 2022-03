Balver Feuerwehr verhindert Volkringhausen Schlimmeres

Volkringhausen. Volkringhauser und Durchgangsverkehr wunderten sich am Freitagnachmittag übers Großaufgebot an roten Fahrzeugen. Was war da los?

Der Schreck war groß. Am Freitag um 14.15 Uhr wurde die Feuerwehr Balve alarmiert, wie Wehr-Sprecherin Ivy Schäfer am Nachmittag berichtete. Bei Asphaltierungsarbeiten wurde eine Hecke samt angrenzendem Taubenschlag versehentlich in Brand gesetzt. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer bereits aus. Die Feuerwehr hat mit einem C-Rohr gekühlt. Zudem wurde der Bereich per Wärmebildkamera kontrolliert.

Feuerwehr-Einsatz in Volkringhausen Foto: Ivy Schäfer / Feuerwehr Balve

Im Einsatz waren Löschkräfte aus dem Hönnetal sowie aus Eisborn und Balve. Auch der Führungsdienst war vor Ort.

