Evangelische Kirche in Balve wird schön gemacht: die ehemalige Pfarrerin Antje Kastens, Sekretärin Frauke Hamer und Hausmeisterin Andrea Hölcke (von links, Archiv).

Evangelische Gemeinde Balver Gemeinde weiht Kirche in Nazi-Zeit ein

Balve Balves Evangelische Gemeinde setzte in der Nazi-Zeit ein Zeichen. Sie weihte 1933 ihre Kirche ein. Jetzt steht ein Jubiläum an.

Die Evangelische Kirchengemeinde Balve steht vor einem denkwürdigen Jubiläum. „Am dritten Adventssonntag, den 17. Dezember 2023, wollen wir das 90-jährige Jubiläum unserer evangelischen Kirche in Balve mit einem kleinen Fest begehen“, kündigte Gemeindepädagoge Sven Körber am Donnerstag an. Das Gebäude wurde 1933 kurz vor Weihnachten eingeweiht. Die Nationalsozialisten hatten nur wenige Monate zuvor aus Deutschland eine Diktatur gemacht.

Balves evangelische Kirche im Sommer 2019 Foto: WP

Sven Körber zitierte aus der Einladung zur Einweihung des Gotteshauses an der Hönnetalstraße. „Am dritten Advent, Sonntag, den 17. Dezember 1933, wollen wir die Kapelle in Balve einweihen. Das Balver Kirchlein ist unter Gottes Sonne, durch vieler Helfer fleißige Arbeit, durch mancherlei Gaben aus der Nähe und aus der Ferne fertig geworden. Jetzt hat die kleine Diasporagemeinde ein Gotteshaus!“ Zu der feierlichen Eröffnung lädt am 8. Dezember 1933 „mit ernst-frohem Adventsgruß der Vorstand des Kirchenkreises Iserlohn“ ein.





Das Programm fürs Jubiläum steht fest. Es beginnt mit einem Gottesdienst um 10 Uhr. Danach gibt es im Gemeindehaus einen Mittagsimbiss. „Highlight des Tages“! ist um 12.30 Uhr ein zeitgeschichtlicher Vortrag von Professor Dr. Jürgen Kampmann aus Tübingen: „Die Evangelische Kirche in der Zeit um 1933 – dargestellt mit Hilfe von Archiv-Dokumenten rund um den Bau unserer Kirche in Balve.“ Die Veranstaltung endet gegen 14 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve