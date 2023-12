Balver gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte

Altena/Balve Am Montagmorgen verliert ein Balver in Altena die Kontrolle über sein Farzeug und fährt in den Gegenverkehr.

Balver verliert Kontrolle

Der 29 Jahre alte Balver war am Montag in seinem Seat Leon zunächst auf der Neuenrader Straße in Richtung Dahle unterwegs, als er laut Polizei „aus bisher unbekannten Gründen“ mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet. Dabei stieß er frontal mit dem VW Caddy eines 36-jährigen Iserlohners zusammen. Hierbei wurden der Unfallverursacher sowie der Unfallgegner und dessen Beifahrer (31) leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Leichtverletzten in umliegende Krankenhäuser.

Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Ermittlungen zufolge auf rund 10.000 Euro. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

