Balver Gutschein-Aktion: Gute Laune im Weihnachtsgeschäft

Balve. „Die Leute kommen gezielt einkaufen und gehen weniger bummeln“, sagt Anke Hülsmeyer am Samstagnachmittag in ihrem Geschäft im Balver Stadtkern. Aber: „Die Damen, die heute hier waren, hatte alle gute Laune und haben den Samstag in Balve angenommen“, berichtet sie aus ihrem Modehaus. Sie lebe von ihren Stammkundinnen, und die verwöhne sie auch gerne. Doch die Innenstadt hätte noch besser besucht sein können, meint sie.

Stempel-Sammelaktion mit Gewinnchancen soll das Geschäft beleben

Um das Weihnachtsgeschäft zu beleben, hatte sich die Balver Werbegemeinschaft – früher Balver Fachhandel – einiges einfallen lassen: Stadtmarketing und Einzelhandel haben eine neue Gutscheinrunde eingeläutet. Eine Stempel-Sammelaktion mit Gewinnchancen soll das Geschäft beleben. Cajus und Janus, die Söhne von Daniel Pütz, dem Vorsitzenden der Balver Werbegemeinschaft, haben schon den ersten Stempel bei Spielwaren Grewe für den Kauf eines Buches bekommen.„Die Stadt haben wir mit Weihnachtsbäumen festlich geschmückt“, berichtet Pütz. Corona mache alles ein wenig schwierig. Der Weihnachtsmarkt am Drostenhaus habe abgesagt werden müssen. Die Menschen seien ja außerdem angehalten zu Hause zu bleiben.

Drehorgel und viele Weihnachtsbäume sorgen für adventliche Stimmung

Elke Biggemann und Daniel Busemeier stellen einen der vielen weihnachtlichen Stimmungsbäume auf. Foto: Peter Müller

Doch alledem zum Trotz ist die Stimmung weihnachtlich. Heinrich Springer lässt seine Drehorgel erklingen, und vor Biggemann stellen Elke Biggemann und Daniel Busemeier noch einen Weihnachtsbaum auf, der von unten rot angestrahlt wird. Gegenüber erklimmt Josefa Cortina-Fleitmann die Treppe zum Schuhhaus Schneider, das eigentlich seit Oktober nach 137 Jahren geschlossen ist und zum Abverkauf vor Weihnachten noch einmal geöffnet hat: „Ich kaufe sehr gerne in Balve ein. Jetzt suche ich noch ein Paar Winterschuhe und Einlagen“, sagt sie.

Jochen Bendel und Udo Schaffland berichten nebenan bei Elektrotechnik Busche: „Wir haben viele Weihnachtsbeleuchtungen verkauft. Und das Interesse an hochpreisigen Kaffeeautomaten war auch sehr groß.“

Renner bei Jedowski sind Sauerlandjäger und Luftgetrocknete

Gewinnern winkt ein „Extrem-Shopping“ Unter dem Motto „Du bist Balver, wenn Du Deine Weihnachtseinkäufe in Balve tätigst“ , gibt es eine Aktion der Balver Werbegemeinschaft. An den vier Samstagen vor Weihnachten können Kunden Stempel sammeln. Es nehmen teil: B&B, Needful Things, Markant Markt Balve mit der Sauerländer Landmetzgerei Jedowski, Elektrotechnik Busche, Blumen Schepper, Juwelier-Uhren-Optik Biggemann, Genussbäckerei Tillmann, Modeneck, Blumenstübchen, Goldbäckerei Grote, Spielwaren Grewe und Elektro Minnerup. Drei Gewinner werden ausgelost und dürfen im Frühjahr für 300 Euro extrem um die Wette shoppen. Der Gewinnerin oder dem Gewinner winken als Siegesprämie 500 Euro in Form von Balve-Gutscheinen zum Shoppen. Stempelkarten gibt es in den teilnehmenden Geschäften. Nicht vergessen: Bis 31. Dezember müssen die vollständig bestempelten Karten wieder abgegeben werden. Mehr dazu unter: www.balverfachhandel.de

Auch der Markant-Markt am Drostenplatz hat am Nachmittag geöffnet. Yana Okulla und Simone Buchholz sind für die Kunden bei der Landmetzgerei Jedowski da: „Bei uns war gut zu tun“, berichten sie und Simone Buchholz meint: „Hier geht es vor den Weihnachtstagen richtig rund. Da wird für das Fest und darüber hinaus eingekauft. „Wir stellen 98 Prozent unserer Produkte selbst her“, betont Alexander Jedowski und verweist auf 70 Wurstspezialitäten wie Sauerlandjäger oder luftgetrocknete Mettwurst. Man sieht in der Theke, dass der Winter vor der Tür steht: „Jetzt laufen Kochwürste, Leberwürste, Sülzen, Pfefferbeißer und beliebten Mettenden“, berichtet Jedowski. Im Sommer seien die Vorlieben andere. Da wünschten die Kunden Bratwürste und Steaks.

Das Wichteln in der Geschenkehütte läuft noch eine ganze Woche

Cajus und Janus, die Söhne von Daniel Pütz, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, waren unterwegs im Spielwarenhandel und haben Bonuspunkte gesammelt. Foto: Peter Müller

„In den nächsten Tagen werden die Weihnachtsbäume noch schöner“, verspricht Daniel Pütz. „Die werden von Balver Vereinen und Institutionen geschmückt.

Es wird wieder ein „Geben und Nehmen“ werden: Petra Wick und Elisabeth Tillmann betreuen die Hütte zum Schenken und Beschenktwerden, die schon Tradition hat. Hier kann noch in der ganzen Woche gewichtelt werden.

Werbegemeinschaft sieht Handel in schwieriger Lage: „In Menden 42 Leerstände“

Sicher hätte sich der Handel auch hier mehr Publikum gewünscht. Doch Corona und auch die seit Jahren schwierige Situation im Einzelhandel machen es nicht einfach Menschen in die Innenstädte zu locken. Rolf Biggemann, Ehrenvorsitzender der Werbegemeinschaft, bringt es vor seinem Geschäft auf den Punkt: „Es ist gerade überall nicht leicht. Schauen Sie nach Menden. Da gibt es 42 Leerstände.“