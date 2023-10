Balver Gutschein: Neue Namen bei siebter Staffel

Der Balve-Gutschein geht in die sechste Runde: Sebastian Richter (Sparkasse), Stephanie Kißmer (Stadtmarketing) und Markus Müller (Volksbank, von links).

Balve. Der beliebte Balve-Gutschein: Passend zur vorweihnachtlichen Geschenksaison startet Staffel sieben. Wer ist diesmal dabei?

Der neue Balver Gutschein wird am Dienstag, 24. Oktober, präsentiert, herausgegeben vom Stadtmarketing Balve. Der Balver Gutschein geht am 2. November in die siebte Staffel. Steffi Kißmer vom Stadtmarketing: „Eine Erfolgsgeschichte des Stadtmarketings Balve für Balve geht damit weiter.“

Es sind in dieser neuen Staffel 77 teilnehmende Geschäfte und Betriebe dabei. Viele neue Unternehmen sind dabei, darunter Fußpflege Grote, Hagebaumarkt Arnes + Hilgert, Fischer und Schäfer Immobilien, MeinDeinWerk, Blumenkamp, Needful-things, Pizzeria da Piccolo, Drostenkeller und Wolle und Whisky. Der Gutschein wird gern zu feierlichen Anlässen verschenkt. Als Kooperationspartner stehen erneut Sparkasse und Volksbank zur Verfügung.

