Balver Hausärzte dürfen Novavax verimpfen

Biontech-Spritze. In Kürze bieten Balves Hausärzte auch Impfungen mit Novavax an (Symboldbild).

Balve. Das NRW-Gesundheitsministerium dreht nach Kritik am Novavax-Verteilplan bei. Ab sofort werden Ärzte eingebunden - auch in Balve

Balver Hausärzte werden ebenfalls Novavax-Impfungen anbieten. Nach massiver Kritik an den Verteilungsplänen des NRW-Gesundheitsministeriums, darunter von den Balver Hausärzten, wurde die Impfstoffverteilung am Mittwoch per Erlass neu geregelt, wie Dr. Gregor Schmitz mitteilte. Der Märkische Kreis darf Novavax auch an niedergelassene Ärztinnen und Ärzte abgeben. Wie die Verteilung erfolgen soll, wird fix festgelegt. Die Hausarztpraxen Dr. Paul Stüeken und Dr. Gregor Schmitz, die gemeinsam die Impfstelle in der Hauptschule betreiben, wollen am Donnerstag, 10. März, erstmals Novavax-Impfungen anbieten.

Personen ab 18 Jahren, die bislang noch keine Impfung mit einem anderen Covid-Impfstoff erhalten haben, können sich mit Novavax impfen lassen. Ausgeschlossen sind Schwangere und Stillende. Auch für eine Boosterimpfung ist der Impfstoff derzeit nicht zugelassen.Drei Wochen nach der ersten Impfdosis ist eine zweite Impfung mit Novavax vorgesehen.

Impfinteressenten schreiben eine E-Mail an praxis@hausarzt-balve.de oder info@praxis-drostenplatz.de. Der Impftermin wird dort gebucht und den Impfkandidaten mitgeteilt.

