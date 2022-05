Balver Hegering: Darum sieht Honert Grüne mit Argwohn

Garbeck. Wachwechsel beim Balver Hegering. Vorsitzender Stephan Honert geht, Markus Grothe kommt. Warum Honert die Grünen mit Argwohn sieht.

Der Balver Hegering hat sich neu aufgestellt. Veranstaltungsort der ersten Jahreshauptversammlung nach der Corona-Pause war der Hof von Bernhard Lösse in Garbeck. Begrüßt wurde die Jägerschaft durch den ersten Vorsitzenden Stephan Honert, begleitet vom Hornbläserkorps von Björn Freiburg. „Ich freue mich, euch alle endlich wieder in Präsenz begrüßen zu dürfen“, begrüßt Honert die zahlreichen Mitglieder.

Wechsel im Vorstand. Stephan Honert (links) geht. Ihm folgt Markus Grothe. Foto: Sven Paul / WP

Der Rückblick

Wenn die Coronazeit überhaupt etwas Gutes gehabt habe, dann Tatsache, dass Jägerinnen und Jäger als systemrelevant anerkannt worden seien, sagte Stephan Honert. In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Kontaktbeschränkungen durften sich Jägerinnen und Jäger im Zuge der Jagdausübung frei bewegen – politisch gewollt. Die Politik habe erkannt, ohne Jagd gehe es nicht. „Ich nenne hier mal die Wildschadenverhütung in Wald und Flur, die Seuchenbekämpfung und die Beseitigung von Fall- und Unfallwild“, hieß es. Und: „Wir müssen die Politik nur immer und immer wieder an unsere Systemrelevanz erinnern. Denn die Jagdpolitik und die Jagdgesetze werden und bleiben der Spielball von politisch verblendeten, ideologisch getriebenen und von ihrer Klientel gedengelten Parteien, die leider auch noch unsere Farben in ihrem Namen tragen.“

Die Schusswaffen

Ein Thema, welches in den letzten Sitzungen auf Landesebene und auch in der Versammlung der MKJS Thema war, ist die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition. Stephan Honert: „Nicht erst seit dem schrecklichen Vorfall von Kusel Ende Januar, wo ein krimineller Mensch, und kein Jäger, durch illegal geführte Waffen gemordet hat, sind die Rufe nach schärferen Waffengesetzen wieder lauter geworden. Mich beschleicht in diesen Situationen immer mehr das Gefühl, dass durch das reflexartige Fordern, von einer Verschärfung des Waffengesetzes, eigentlich von einem Behördenversagen und den Gründen dafür ablenken sollen. Wir haben in Deutschland die schärfsten Waffengesetze überhaupt, nur scheint die Kontrolle dieser Gesetze oftmals nicht ausreichend zu sein.“ Der Einfluss der Grünen auf die Jagdgesetzgebung in Brandenburg mache im Sorgen.

Der Vorstand

Bereits im Vorfeld erklärte Honert, dass er für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung steht, und er dem Nachwuchs Platz machen möchte. „Nach 19 Jahren im geschäftsführenden Vorstand und elf Jahre als Vorsitzender ist nun heute für mich im Vorstand des Hegering Schluss. Ich habe es bei meiner ersten Wahl zum Hegeringleiter gesagt, ich werde nicht bis zur Altersgrenze den Posten ausüben. Wir haben viele jungen, engagierte und fähige Jägerinnen und Jäger in unseren Reihen. Die haben eigene und neue Ideen, wie man einen Hegering führen kann. Dies setze neue Impulse frei und kann für einen Verein und seine Aktivitäten neue Richtungen und Möglichkeiten eröffnen. Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen, mit denen ich in den ganzen Jahren immer sehr gut zusammen gearbeitet habe.

Honert schlug Vize Markus Grothe als Nachfolger vor. Die Versammlung stimmte dem einstimmig zu. Zweiter Vorsitzender wurde der Beckumer Stefan Brinkschulte, Chef der Jungjäger Robin Schulz.

