Balver Heimwacht gedenkt jüdischer Bürger

Balve Die Heimwacht hat eine Tradition gepflegt, die seit dem Überfall der Hamas auf Israel eine ganz besondere Bedeutung erhalten hat.

In diesem Jahr war es so wichtig wie selten zuvor: Das betonte Ludger Terbrüggen von der Heimwacht in Balve im Gespräch mit der Westfalenpost. Damit meinte er, dass die Heimwacht Balve erneut an die Reichsprogromnachtvom 9. November 1933 durch das Aufstellen von Kerzen an den Grabsteinen des jüdischen Friedhofs in Balve erinnert habe. „Dieses traurige Geschichtsdatum vor 85 Jahren war der Beginn der beispiellosen Verfolgung und Vernichtung des jüdischen Volkes durch die Nazis. Auch der ehrbare jüdische Kaufmann David Bondi und seine Frau waren Opfer der Judenverfolgung. Beide kamen 1942 im KZ Theresienstadt um“, sagte Ludger Terbrüggen.

Pfarrarchivar Rudolf Rath hatte bereits beim Friedensgebet am Jüdischen Friedhof Mitte Oktober die Gelegenheit genutzt, die Geschichte des jüdischen Friedhofs an diesem trüben Nachmittag ein wenig aufzuhellen. Drei Mitglieder der jüdischen Familie Bondy ruhen dort: Moses Bondi (1820-1871), Salomon Bondy (1776-1868) und Regina Bondy (1813-1899).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve