Balver KC Holzspalter sagt die Kegel-Stadtmeisterschaft ab

Balve. Die große Balver Kegel-Stadtmeisterschaft zählt jetzt zu den vielen Veranstaltungen, die der Entwicklung der Corona-Pandemie zum Opfer fallen.

Es ist bitter, aber nicht zu ändern: Die große Balver Kegel-Stadtmeisterschaft zählt jetzt zu den vielen Veranstaltungen, die der jüngsten Entwicklung der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind. „Es ist, wie es ist! Schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen die Kegelstadtmeisterschaft in das Jahr 2023 zu verlegen“, schreibt jetzt Vereinssprecher Jonathan Gruschka vom Kegelclub (KC) „Holzspalter“.

Die Begründung ist klar: „Eine ausgelassene Stimmung auf der Kegelbahn mit vielen Freunden passt leider nicht zu der aktuellen Situation, in der wir uns befinden.“ Und mögliche Beschränkungen über den Januar hinaus seien nach jetzigem Stand nicht planbar – das Turnier sollte ja bis März laufen. Jetzt gebe man allen Kegelclubs sowie den Organisatoren wenigstens Planungssicherheit, heißt es weiter.

Für 2023 wird jetzt das Balve-Turnier mit anschließender großer Party geplant

Die einbezahlten Startergebühren – immerhin sollten mindestens 20 weitere Clubs die Kugeln um die Stadtmeisterschaft rollen lassen – werden laut den Holzspaltern zurücküberwiesen. Zugleich betonen sie, im Jahr 2023 erneut als Ausrichter bereit zu stehen. „Dann wollen wir einen hervorragenden Wettbewerb austragen!“ Der soll dann natürlich in einer Party gipfeln. „Wir als KC Holzspalter bedanken uns schon jetzt für die zahlreichen Anmeldungen, helfenden Hände und Werbepartner, die uns bis jetzt schon unterstützt haben“, heißt es abschließend. „Wir zählen auf euch, auch im Jahr 2023. Erst durch die Gemeinschaft, wird das Kegeln und die Kegelstadtmeisterschaft zu einem absoluten Highlight. Bleibt gesund!“

Veranstalter waren noch vor kurzem voller Hoffnung

Wie berichtet, hatten die Holzspalter die Organisation des Wettbewerbs übernommen, für den die Anmeldefrist erst nach Weihnachten ausgelaufen wäre. Die Wettkampfserie sollte wie seit langem üblich von der Westfalenpost präsentiert werden – das soll auch 2023 so sein. Dann dürfte die Vorfreude überschäumen, die schon diesmal groß war. „Die Zeiten der Einsamkeit und Langeweile sind hoffentlich weitestgehend vorbei“, hatten die Holzspalter noch vor kurzem hoffnungsfroh geschrieben.

Jetzt können sich mehr Mixed- und Frauenteams anmelden

Im neuen Anlauf könnte auch das einzige Manko ausgebügelt werden, das es in der aktuellen Vorbereitung noch gab: So hatten sich bis zuletzt fast nur Herrenteams angemeldet, und die Balver Kegler hätten sehr gerne Mixed- und Damenmannschaften dabei. Was dagegen wirklich schade ist: Es hatte sich um diese Veranstaltung ein kleiner Hype entwickelt – es wollten sogar Teams kommen, die sich eigens für das Turnier zusammengetan hätten.

Aber auch hier gilt für 2023: Auf ein Neues!

