Balver Kita-Kinder ins All: Sektkorken werden Raumkapseln

Balve. Dass Sektkorken fliegen können, ist bekannt. In der Kita St. Blasius Balve wurden sie sogar Raumkapseln. Wie das?

Der Weltraum. Unendliche Weiten und das große Abenteuer in fernen Galaxien. Auf diese spannende Reise haben sich die Kinder der katholischen Kindertageseinrichtung St. Blasius Balve während ihrer diesjährigen Forschertage gemacht. Wie hat das Erzieherinnenteam das abstrakte Thema kindgerecht aufgearbeitet?

Ballons zeigen Rückstoß-Prinzip

„Wir machen hier gemeinsam mit den Kindern uns auf, das Weltall und seine spannende Geschichte zu entdecken“, erklärt Leitung Marion Aßmann der Westfalenpost. Zusammen ging es auf eine Reise zu den Sternen. Das Sonnensystem wurde anhand von spannenden Geschichten und kleinen Filmen entdeckt. Vorschulbildung – sie fühlt sich ein bisschen wie die „Sendung mit der Maus“ zum Mitmachen an. Lach- und Sachgeschichten zum Anfassen.

„Das ist total spannend für die Kinder. Die Mädchen und Jungen lernen hier entfernte Galaxien kennen, reden über den Kosmos und lernen, was alles benötigt wird, um eine Reise in das All zu machen“, erläutert Marion Aßmann.

An vielen Stationen wird nun das Thema Weltall zusammen mit den Kindern erforscht. So wird zum Beispiel die Technik von Raketen und Raumschiffen genaustens von den Kindern unter die Lupe genommen. Noch einmal Marion Aßmann: „Hier haben wir das Thema des Rückstoßprinzips genaustens erforscht. Viele von ihnen denken bei Raketen nur an feuerspeiende Düsen, die viel Krach und Qualm machen. Wir haben mit Luftballons den Kindern erklärt, was eigentlich so eine Rakete macht und dass sie nur anhand des Rückstoßes abheben kann.“ Aber wer ins All fliegt, muss ja auch irgendwie zurück auf die Erde kommen. Wie geht denn das?

„Hier haben wir zusammen Fallschirme gebastelt und aus Sektkorken mithilfe von Alufolie Raumkapseln erstellt und diese direkt vom Klettergerüst zum Einsatz gebracht“, erklärt Aßmann.

Doch nicht nur entfernte Planeten werden erforscht – auch der Mond als Erdbegleiter wird entdeckt. Hier werden aus Salzteig Mondlandschaften erstellt. Und auch die geringere Schwerkraft als bei uns auf der Erde, ist ein Thema. „Wir haben den Kindern gezeigt, dass es auf dem Mond nicht nur ganz anders als bei uns aussieht, sondern sich auch ganz anders durch die verminderte Schwerkraft anfühlt. Viele Kinder lieben es, in die Rolle einer Astronautin oder Astronauten zu schlüpfen. In dieser spannenden Projektwoche nehmen wir alle Kinder mit auf eine Reise durch den Kosmos, von der Erde über die internationale Raumstation ISS, bis hin zum Mars und den Kometen. Die Kinder lernten so die Bedingungen im Weltall kennen und haben auch ihre eigenen Raumanzüge selber hergestellt.“

Was in der Kita St. Blasius passiert, ist Teil eines größeren Plans. Die Forschertage sind nämlich Bestandteil eines bundesweiten Mitmachtages der Initiative „Stiftung Kinder forschen“. Dieser bundesweite Mitmachtag ist für alle, die den Forschergeist von Kindern in Kitas und im Grundschulalter aktiv unterstützen möchten.

Zertifikat für die Kita

Einmal jährlich wird auch dieser Tag von dem Balver Kindergarten im Rahmen einer Forscherwoche durchgeführt, um gemeinsam mit den Kindern zu forschen und die Welt zu entdecken.

Seit bereits 2011 begleitet der St.- Blasius-Kindergarten dieses Vorhaben mit großem Engagement in naturwissenschaftlichen Lernbereichen und gestaltet immer wieder neue und spannende Lernprozesse. 2014 ist die Einrichtung sogar mit dem Zertifikat „Haus der kleinen Forscher“ bedacht worden.

