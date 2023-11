Balver Momente: Ein kleines Wunder

Gedrucktes ist von gestern? Denkste. Der Pastorale Raum Balve-Hemer macht gerade eine überraschende Erfahrung.

Im digitalen Zeitalter, so scheint es, sind Menschen daran interessiert, sämtliche Informationen nur noch per Laptop, Smartphone oder Tablet-Computer abzurufen. Gedrucktes wirkt vordergründig wie ein rührender Versuch, den Lauf der Zeit stoppen. Aber ist das tatsächlich so?

Der Pastorale Raum Balve-Hemer war durch die Fusion der einstigen Pastoralverbünde diesseits und jenseits der Hönne gezwungen, die Struktur der Pfarrnachrichten zu überarbeiten. Das Ergebnis ist eine Zusammenfassung, die Gläubige hüben wie drüben über Messen und sonstige kirchliche Veranstaltungen informiert. Neue Seiten stehen für neue Zeiten – allein daran erkennbar, die Pfarrnachrichten zumindest teilweise in Farbe daherkommen. Doch wie kommen das Gedruckte in den Gemeinden an?

Verwaltungsmitarbeiterin Sabine Biehsmann strahlt bei der Frage übers ganze Gesicht: Die Nachfrage sei größer als das Angebot. Kurzum: Demnächst werden mehr Exemplare gedruckt. Ach ja, die Pfarrnachrichten gibt‘s übrigens auch im Netz (https://www.pv-balve-hoennetal.de).

