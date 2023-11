Balver Momente: Es grünt so grün

Balve Das Pflanzenwachstum will kein Ende nehmen. Die Stadt meint‘s gut mit der Bürgerschaft. Was macht das mit dem Bauhof?

Der Herbst war bisher zu warm, viel zu warm. Die Daten von Frank Baumeisters Wetterstation in Balve, im Netz einzusehen unter www.wetter-balve.de, sprechen eine klare Sprache. Der September? 3,3 Grad zu warm. Der Oktober? 2,7 Grad zu warm. Ein ähnlicher Trend ist für November abzusehen. Das hat Folgen. Die Blätter bleiben vielerorts an den Bäumen, als sei sie angeklebt, und der Rasen braucht keinen Dünger mehr. Er wächst auch so. Die Stadtverwaltung hat jetzt ein Einsehen mit Menschen, die am Rasenmäher-Syndrom leiden. Die Annahme von Grünabfällen am städtischen Bauhof wurde kurzerhand verlängert. Am kommenden Samstag, 25. November (!), darf – hoffentlich zum letzten Mal in diesem Jahr – privater Grünschnitt von 9 bis 15 Uhr am städtischen Bauhof in der Glärbach abgegeben werden – „in haushaltsüblichen Mengen (maximal 500 kg)“, wie es auf balve.de ausdrücklich heißt es. Das Bauhof-Team nimmt’s klaglos hin. Wer’s gut mit der Mannschaft meint, versüßt ihr die Arbeit. Schoko-Nikoläuse sind schon lange zu haben.

