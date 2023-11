Balver Momente: Folk mit „Opa Otti“

Balve Folk-Fans, aufgemerkt: Am 17. Februar ‘24 ist im Heim der SG Balve/Garbeck Musik drin. Das Konzert wird „Opa Otti“ gewidmet. Na, wer spielt?

Christian Müller ist ein Gaudi Bursch. „Otti“, wie sein Spitzname lautet, ist immer für einen Scherz zu haben. Mit erkennbarem Vergnügen meldete sich bei der Redaktion, um ein weiteres Konzert der heimischen Band Good Wood anzukündigen. Kein Wunder, Tochter Nadine ist die Stimme der Gruppe, die weitestgehend auf unverstärkten Wohlklang setzt. Die Musikerschar aus Balve und Menden wiederum weiß, „Ottis“ Einsatz zu schätzen. Deshalb ist in Terminübersicht der Band für ihre kommenden Auftritte von „Heimspiel bei Opa Otti“ die Rede. Good-Wood-Fans können sich das Datum schon mal vormerken: Samstag, 17. Februar 2024, im Vereinsheim der SG Balve/Garbeck am Krumpaul. „Das Konzert beginnt traditionell schon um 19.30 Uhr und umfasst wie immer drei Sets.“ Karten kosten 16 Euro ab sofort unter 0173-6198680 oder im Haus Padberg in Balve.

Ungeduldige Fans kommen schon in Kürze auf ihre Kosten. Good Wood gastiert am 1. und 2. Dezember jeweils ab 20 Uhr im TAZ am Ziegelbrand in Menden. Vielleicht kommt ja auch „Opa Otti“.

Nadine Müller ist Sängerin der Gruppe Good Wood. Hier präsentiert sie ihr Album: „disCover“. Foto: jürgen overkott

