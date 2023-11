Balver Momente: Protesttag der Apotheken

Balve Apotheker verabreichen Patienten bundesweit am Mittwoch eine bittere Pille. Und in Balve? Nebenher hat Jürgen Overkott einen Tipp.

Apotheken haben bundesweit immer wieder ihren Unmut mit ihrer Situation bekundet. Der Protesttag am Mittwoch, 15. November, ist keineswegs der erste. Für Patienten sind derlei Aktionen eine bittere Pille. Welche Auswirkungen hat der Pharmazeuten-Protest in Balve? Christian Bathe von der Apotheke am Drostenplatz hat sich auf WP-Anfrage gemeldet: Hinter den Forderungen des Branchenverbandes ABDA stehe er zu 100 Prozent.

Die flächendeckende Versorgung mit Arzneimittel sei gefährdet.

Christian Bathe weiter: „Allerdings finde ich die Wahl des Protesttages nicht glücklich.

Gerade in der kalten Jahreszeit mit vielen Erkältungskrankheiten wollen wir die wohnortnahe Versorgung mit Medikamenten aufrechterhalten und beteiligen uns nicht am Protesttag.“ Eine gute Nachricht für Erkrankte.

Gott sei Dank gibt es ein überall und jederzeit verfügbares Heilmittel, das sowohl rezeptfrei als auch kostenlos ist. Kenner des Gesundheitswesens wissen, was ich meine: Lachen ist die beste Medizin.

